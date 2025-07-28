Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Bursa'daki orman yangınında bir kişi sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. Geçmişi FETÖ bağlantılı eski asker, ilk ifadesinde ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. Şüphelinin benzincideki görüntüleri de ortaya çıktı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangınında sabotaj iddiası var.
İddiaya ilişkin dün gece bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin geçmişinde FETÖ soruşturması geçirip, hapis cezası alan ardından da meslekten ihraç edilen bir asker olduğu bildirildi.
Ufuk A. isimli şüpheli, emniyette verdiği ilk ifadede ormanı yaktığını itiraf etti.