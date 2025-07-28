Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'daki orman yangınında bir kişi sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. Geçmişi FETÖ bağlantılı eski asker, ilk ifadesinde ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. Şüphelinin benzincideki görüntüleri de ortaya çıktı.

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 1

Bursa'nın Harmancık ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangınında sabotaj iddiası var.

İddiaya ilişkin dün gece bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin geçmişinde FETÖ soruşturması geçirip, hapis cezası alan ardından da meslekten ihraç edilen bir asker olduğu bildirildi.

Ufuk A. isimli şüpheli, emniyette verdiği ilk ifadede ormanı yaktığını itiraf etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 2

GEÇMİŞİNDE FETÖ BAĞLANTISI VAR

Valilik, şüphelinin geçmişinde FETÖ bağlantısı olduğunu bildirmişti.

Sabotaj şüphelisinin 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu öğrenildi.

Söz konusu şüpheli hakkında astsubay olarak görev yaptığı sırada FETÖ'ye üye olmaktan hakkında işlem yapıldı.

Mahkemeye çıkarılan Ufuk A. isimli şüpheliye 5 yıl hapis cezası da verildi.

Ancak bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 3

KUNDAKÇI BENZİNCİDE!

Psikiyatri kaydı olduğu da belirtilen şüphelinin akaryakıt istasyonunda benzin alırken görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 4

Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüphelinin önce marketin önünden beş litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü.

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 5

Daha sonra pompaya geçen şüpheli iki adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı.

Gözaltındaki Ufuk A.'nın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 6

İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Kundaklama şüphelisi Ufuk A., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Şüpheli; 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını ancak son zamanlarda bıraktığını, zaman zaman cezaevine girmek istediğini söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ailesi ile arasının bozuk olduğunu anlatan Ufuk A., bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığını, sonrasında kendi arabasıyla parka giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

"Şeytana uydum." diyen şüpheli, ağaçları tutuşturduğu sırada kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonrasında ise olay yerinden aracıyla kaçtığını anlattı.

Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 7

DAHA ÖNCE BENZİN İSTASYONUNDA ÇALIŞMIŞ

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin daha önce bu benzin istasyonunda çalıştığı ve benzini motorlu testerede kullanmak üzere aldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca benzin istasyonuyla da ilgili işlem yapılması bekleniyor.

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