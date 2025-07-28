Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Kundaklama şüphelisi Ufuk A., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Şüpheli; 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılarının olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını ancak son zamanlarda bıraktığını, zaman zaman cezaevine girmek istediğini söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ailesi ile arasının bozuk olduğunu anlatan Ufuk A., bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığını, sonrasında kendi arabasıyla parka giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

"Şeytana uydum." diyen şüpheli, ağaçları tutuşturduğu sırada kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonrasında ise olay yerinden aracıyla kaçtığını anlattı.