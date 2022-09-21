Bursa'daki palalı saldırgan yakalandı

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ile oğlunu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli 4 kişi dün gece saatlerinde yakalandı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Abdullatif Elnahar ile Musa Hattab (22) bugün adliyeye sevk edildi.