Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüpheli tutuklandı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ailesi ile arasının bozuk olduğunu anlatan Ufuk A., bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığını, sonrasında kendi arabasıyla parka giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

"Şeytana uydum." diyen şüpheli, ağaçları tutuşturduğu sırada kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonrasında ise olay yerinden aracıyla kaçtığını anlattı.