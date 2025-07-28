Bursa'daki sabotaj şüphelisi benzincide! Geçmişi FETÖ bağlantılı şüpheli tutuklandı
Bursa'daki orman yangınında bir kişi, "Kasten Orman Yakma" suçundan tutuklandı. Geçmişi FETÖ bağlantılı eski asker, ilk ifadesinde ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. Şüphelinin benzincideki görüntüleri de ortaya çıktı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangınında sabotaj iddiası var.
İddiaya ilişkin dün gece bir kişi gözaltına alındı. Şahıs, yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin "Kasten Orman Yakma" suçundan tutuklandığını açıkladı.
Video - Yangın şüphelisi benzin istasyonunda
Şüphelinin geçmişinde FETÖ soruşturması geçirip, hapis cezası alan ardından da meslekten ihraç edilen bir asker olduğu bildirildi.
Ufuk A. isimli şüpheli, emniyette verdiği ilk ifadede ormanı yaktığını itiraf etti.