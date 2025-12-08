Bursa'daki skandal görüntülere inceleme başlatıldı! Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel açıklamalarına şunları ekledi:

"Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştirdiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar"