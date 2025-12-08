Bursa'daki skandal görüntülere inceleme başlatıldı! Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar
08.12.2025 14:15
DHA
Yaşları 9 ila 16 arasında değişen otizmli öğrencileri sıralara bağlayarak ders işlemeye çalıştılar. Skandal görüntülere inceleme başlatılırken veliler, çocuklarının eğitimleri için çözüm talep ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir eğitim merkezinden gelen skandal görüntülere inceleme başlatıldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi.
Görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Oğlunun skandal görüntülerin çıktığı okulda eğitim gören Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirtti. Eğitimsiz öğretmenler nedeniyle çocuklarının da kendilerinin de çok zorluklar çektiğini söyleyen Gürel, buna bir çözüm bulunmasını noktasında yardım istedi.
ÇOCUKLARI İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLARMIŞ!
Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel açıklamalarına şunları ekledi:
"Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştirdiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar"