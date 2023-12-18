Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu

“ÇÖP ATTILAR SANDIM”

Mahalleden gelen silah seslerini duyduğunu fakat nereden geldiğini anlayamadığını, binadan aşağı çöp atıldığını zannettiğini belirten Hanife Güney ise, şunları anlattı:

“Sadece sesleri duydum. O gün evde oturuyordum. Yukarıdan aşağıya çöp attılar sandım sonra ‘tak’ diye bir ses duydum. Sonra 2 el yeniden silah atıldı ‘tak, tak’ diye. Bu kez camdan dışarıya baktım. Ama komşulardan hiç ses gelmeyince tekrar içeri girdim. Bir süre sonra 4 el daha silah sesi geldi. Üst kattan hemen camları açtılar. Adam bir o köşeye, bir bu köşeye bakmaya başladı ve hemen camları kapadı. Sonra yeniden 2 el daha silah sesi geldi. Kendilerini görmedim ve hiç tanımıyorum. Olay gündüz saatlerinde yaşandı.”

11 AYRI SUÇ KAYDI VAR

​Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan ve hakkında kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sarıkaya’nın, uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralama gibi farklı suçlardan da 11 kaydı olduğu öğrenildi.