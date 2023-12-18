Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu
Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sevgilisiyle ilişkisi bulunan arkadaşını öldüren, sevgilisine de 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya, polis operasyonuyla yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri, Sarıkaya’nın sevgilisi F.O.’yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık koyarak 7 kurşunla vurduğunu belirledi.
Bursa’da İlyas Sarıkaya’nın sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Recep Özaslan’ı öldürdüğü, sevgilisini de yaralayıp 21 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay 22 Haziran günü Osmangazi ilçesinde yaşandı.
İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan’ı Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.
İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabanca ile vurdu. Sarıkaya, ardından, ağır yaralanan arkadaşına acı çekmesin diye iki kez daha ateş etti.