Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu

Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sevgilisiyle ilişkisi bulunan arkadaşını öldüren, sevgilisine de 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya, polis operasyonuyla yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri, Sarıkaya’nın sevgilisi F.O.’yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık koyarak 7 kurşunla vurduğunu belirledi.

Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu - 1

Bursa’da İlyas Sarıkaya’nın sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Recep Özaslan’ı öldürdüğü, sevgilisini de yaralayıp 21 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay 22 Haziran günü Osmangazi ilçesinde yaşandı.

İlyas Sarıkaya, mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan’ı Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.

İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan’ı tabanca ile vurdu. Sarıkaya, ardından, ağır yaralanan arkadaşına acı çekmesin diye iki kez daha ateş etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu - 2

Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından sevgilisi F.O.’ya ateş açan Sarıkaya, vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına cinsel saldırıda bulundu.

Arkadaşı Özaslan’ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.
Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu - 3

"ODADA CESET VAR"

Recep Özaslan’ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi.

Olay, F.O.’nun, 12 Temmuz’da, Sarıkaya’nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

F.O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın.” dedi.

F.O.’nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikayette bulundu.
Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu - 4

Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya’yı, F.O.’nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. Polis ekipleri, İlyas Sarıkaya’yı etkisiz hale getirilip gözaltına aldı.

Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan’ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Dehşet evinde yaşananlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu - 5

YASTIKLA BASTIRARAK VURDU

Olay yeri incelemesinde İlyas Sarıkaya’nın F.O.’yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık bastırarak, vurduğu tespit edildi.

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; polisin ifadesine başvurduğu bina sakinlerinden Enis Aydemir’in de ifadesinde; eve girdiğinde kurşun delikleri olan yastığı gördüğünü ve silah sesi duymadıkları için Sarıkaya’nın F.O.’yu, silahın üzerini yastıkla bastırarak vurduğunu söylediği öğrenildi.

Silah sesi duymadığını, evden gelen koku üzerine rahatsız olduklarını söyleyerek, yaşananları anlatan Enis Aydemir, “İlyas, burada bizimle konuşan, tanışan bir insan. Bu mahalleden bir koku gelmeye başladı. Yastığı silahın üzerine koyuyor ve kadını 7 yerinden yastıkla vuruyor. Ses gelmesin diye böyle bir şey yapıyor. Bacaklarına 5 kurşun, geri kalan kurşunlar göğsüne isabet etmişti. İlyas, kadını yastıkla vurduğu için sesi bastırmaya çalışmış.” dedi.
Bursa’daki vahşet evinden yeni ayrıntılar: Silah sesi duyulmasın diye yastık koyarak vurdu - 6

“ÇÖP ATTILAR SANDIM”

Mahalleden gelen silah seslerini duyduğunu fakat nereden geldiğini anlayamadığını, binadan aşağı çöp atıldığını zannettiğini belirten Hanife Güney ise, şunları anlattı:

“Sadece sesleri duydum. O gün evde oturuyordum. Yukarıdan aşağıya çöp attılar sandım sonra ‘tak’ diye bir ses duydum. Sonra 2 el yeniden silah atıldı ‘tak, tak’ diye. Bu kez camdan dışarıya baktım. Ama komşulardan hiç ses gelmeyince tekrar içeri girdim. Bir süre sonra 4 el daha silah sesi geldi. Üst kattan hemen camları açtılar. Adam bir o köşeye, bir bu köşeye bakmaya başladı ve hemen camları kapadı. Sonra yeniden 2 el daha silah sesi geldi. Kendilerini görmedim ve hiç tanımıyorum. Olay gündüz saatlerinde yaşandı.”

11 AYRI SUÇ KAYDI VAR

​Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan ve hakkında kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sarıkaya’nın, uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralama gibi farklı suçlardan da 11 kaydı olduğu öğrenildi.
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