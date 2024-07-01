Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi
Bursa’da makilik alanda başlayıp Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Kampüse ulaşan alevler nedeniyle öğrenci yurtları boşaltıldı, önlem olarak kampüsteki hayvan hastanesinde bulunan hayvanlar doğal yaşam alanlarına salındı. Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü bölge, drone ile görüntülendi. Alevlerin etkilediği 700 dekar alanın küle döndüğü görüldü.
Bursa’da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü’ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor.