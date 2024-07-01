Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi

Bursa’da makilik alanda başlayıp Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Kampüse ulaşan alevler nedeniyle öğrenci yurtları boşaltıldı, önlem olarak kampüsteki hayvan hastanesinde bulunan hayvanlar doğal yaşam alanlarına salındı. Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü bölge, drone ile görüntülendi. Alevlerin etkilediği 700 dekar alanın küle döndüğü görüldü.

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 1

Bursa’da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü’ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 2

700 DEKAR ALAN YANDI

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 3

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000’i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 4

Kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin, doğal yaşam alanlarında bakılan kızılgeyik, at ve diğer hayvanların tahliye edildiği kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 5

Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronela görüntülendi.

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 6

Bu arada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 7
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 8
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 9
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 10
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 11
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 12
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 13
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 14
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 15
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 16
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 17
Bursa’da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - 18
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