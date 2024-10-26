Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, 8 Bursa ilçesinde elektrik verilemeyecek. Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa'nın da içerisinde yer aldığı birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) 26 Ekim tarihli planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi'deki elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor.
UEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI