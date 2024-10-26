Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, 8 Bursa ilçesinde elektrik verilemeyecek. Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa'nın da içerisinde yer aldığı birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) 26 Ekim tarihli planlı elektrik kesintisi programını paylaştı.  Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi'deki elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor.

 UEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9
Bursa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10
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