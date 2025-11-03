Bursa’nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintileri önceden resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Şirketin paylaştığı programa göre, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü kentin sekiz farklı ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi olacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 3 Kasım tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Programda yer alan bilgilere göre İnegöl, İznik, Keles, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde çeşitli mahalle ve bölgeler elektrik kesintisinden etkilenecek.

UEDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlı bakım ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları gerektiğini hatırlattı.


Şirket tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının kademeli olarak yeniden sağlanacağı ifade edildi.
Kesintiden etkilenecek bölgelerin tam listesi ve saat bilgileri UEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Vatandaşların planlı kesintiler sayfasını ziyaret ederek mahalle bazlı bilgilere ulaşabileceği bildirildi.

UEDAŞ ayrıca, elektrik kesintisi süresince güvenlik amacıyla elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi ve enerji geldiğinde oluşabilecek ani voltaj değişimlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

UEDAŞ 3 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİNİN AYRINTILARI

