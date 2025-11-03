Bursa’nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının kademeli olarak yeniden sağlanacağı ifade edildi.

Kesintiden etkilenecek bölgelerin tam listesi ve saat bilgileri UEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Vatandaşların planlı kesintiler sayfasını ziyaret ederek mahalle bazlı bilgilere ulaşabileceği bildirildi.



UEDAŞ ayrıca, elektrik kesintisi süresince güvenlik amacıyla elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi ve enerji geldiğinde oluşabilecek ani voltaj değişimlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.





UEDAŞ 3 KASIM ELEKTRİK KESİNTİSİNİN AYRINTILARI