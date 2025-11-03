Bursa’nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintileri önceden resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Şirketin paylaştığı programa göre, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü kentin sekiz farklı ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi olacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 3 Kasım tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Programda yer alan bilgilere göre İnegöl, İznik, Keles, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde çeşitli mahalle ve bölgeler elektrik kesintisinden etkilenecek.