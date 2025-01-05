Bursa'nın alev savaşçısı kadınları: Komando eğitimini aratmadı
Bursa'da 2024 yılında 18 bin olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin kritik yerinde görev alan alev savaşçısı kadınlar, aldıkları eğitimlerle komandoları aratmadı. Arama-kurtarma, yüksekten iniş ve ısıya dayanıklılık testi gibi zorlu eğitime tâbi tutulan kadın itfaiyecilerin, olaylara müdahalesi ise kameraya anbean yansıdı.
Bursa merkez ve 17 ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7-24 nöbet tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Teşkilatı, trafik kazaları ve doğal afetlere mücadele çerçevesinde profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.