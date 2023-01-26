Bursa'nın ardından İstanbul! Çöp evden 3 çocuk çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da ihbar üzerinde bir eve giden ekipler, çöplerin arasında 3 buldu.
İstanbul'da anneleri bir süre önce evi terk eden ve babalarının zaman zaman uğradığı atıklarla dolu evde yalnız kaldıkları tespit edilen 3, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evde 3 çocuğun, evdeki atıklar arasında yalnız kaldığı ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde adrese gitti.
Ekiplerin kontrol ettiği evde üzerlerinde kıyafet olmayan 3, 4 ve 7 yaşlarında 3 erkek kardeş bulundu. Çocuklar, kıyafet giydirildikten sonra sağlık kontrolüne götürüldü.
Durumları iyi olan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Çocukların anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve baba, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Çocukların annesinin bir süre önce evi terk ettiği, babalarının da zaman zaman eve gelerek çocukların ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.
Sokakta esnaflık yapan Oktay Kışla, aileyle tanışmadığını ama babanın zaman zaman eve geldiğini gördüğünü aktardı.
Çocukların evde tek başına kaldıklarından haberleri olmadığını anlatan Kışla, dün polis ve sosyal hizmetler yetkililerinin eve geldiğini, evdeki çalışmanın ardından çocukların ambulansla götürüldüğünü ifade etti.
10 yaşındaki Cem Muhammet, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşıyordu. 25 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evde yarı baygın halde bulundu.
Onu çöp yığınları arasında aylarca kilitli tutan teyzesi "çocuğa eziyet" suçundan tutuklandı.
Bulunduğunda 17 kilo olan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördü.
Kısa sürede sağlığına kavuşan Cem, devlet korumasına alınarak Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait sevgi evine yerleştirildi.
Birinci sınıfta eğitim gören 10 yaşındaki Cem'in durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Psikososyal destek gören küçük çocuk 31 kiloya ulaştı.