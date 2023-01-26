Bursa'nın ardından İstanbul! Çöp evden 3 çocuk çıktı

Çocukların annesinin bir süre önce evi terk ettiği, babalarının da zaman zaman eve gelerek çocukların ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.



Sokakta esnaflık yapan Oktay Kışla, aileyle tanışmadığını ama babanın zaman zaman eve geldiğini gördüğünü aktardı.



Çocukların evde tek başına kaldıklarından haberleri olmadığını anlatan Kışla, dün polis ve sosyal hizmetler yetkililerinin eve geldiğini, evdeki çalışmanın ardından çocukların ambulansla götürüldüğünü ifade etti.