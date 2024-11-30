Bursa'nın barajlarında kritik seviye: Yüzde 14'e geriledi
Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk yüzde 14'e geriledi. Akademisyenler de su sorununu çözmek için yer altı barajları konusunda çalışma başlattı. Kentin farklı noktalarına yapılacak yer altı barajlarının hem içme suyunda hem de tarımsal sulamada kullanılması planlanıyor.
Bursa'da özellikle sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi azaldı.
Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer içme suyu kaynağı Doğancı Barajı ve Bursa Ovası'nın büyük bir bölümünün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nda da su seviyesi kritik noktalara geldi.