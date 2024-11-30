Bursa'nın barajlarında kritik seviye: Yüzde 14'e geriledi

Karacabey ilçesindeki Akçasusurluk ve Ekmekçi, İznik ilçesindeki Sansarak, İnegöl ilçesindeki Gündüzlü ve Kozluca'da sulama, Madenköy'de ise içme suyu amacıyla yer altı barajlarının yapılabileceğini ifade eden Aras, "6 noktaya yapılacak yer altı barajlarıyla tarımsal sulamaya çok büyük katkılar sağlayabiliriz. Yer üstü barajlarına göre yer altı barajlarının maliyeti oldukça düşüktür. Yer altına yapıldıkları için istimlak sorunu da yaşanmaz. Şehir dışı bölgelerde, kirlenmenin az olduğu bölgelerde yapılarak hem içme suyu için kullanılabilir hem de tarımsal sulama için kullanabiliriz." diye konuştu.