Bursa'nın barajlarında su bitti

Kuraklık, Bursa'nın barajlarını da etkilerken 1 Ekim'de başlayan su kesintileri sürüyor. Ancak kesintilere rağmen barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Tüm yurtta görülen kuraklık Bursa'nın barajlarını da vurdu.

Kuraklık, su şehri olarak bilinen Bursa'nın barajlarını kuruttu.

1 Ekim'den bugüne kadar uygulanan 12 saat süren planlı su kesintisi de uzatıldı.

Kentte 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.

Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükendi.

Doğancı Barajı'nda su seviyesi ise düşmeye devam ediyor.

Bursa'da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altında.

EN FAZLA SANAYİ KURULUŞLARI KULLANIYOR

Beklenen yağışın düşmemesi ve Uludağ'a da geçen yıllara oranla daha az kar yağması, yer altı ve pınar kaynaklarını besleyen suların azalmasına neden oldu.

Şehirdeki 14 ambalajlı su üretim tesisi ise yılda 4 milyon 415 bin metreküp su ambalajlayıp satıyor.

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yaptığı değerlendirmeye göre; yer altı sularını en fazla ve ücretsiz olarak sanayi kuruluşları kullanıyor.

GÜNLÜK SU İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

Diğer yandan Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün (BUSKİ) verilerine göre; nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'nın günlük 533 bin metreküp su ihtiyacı karşılanamıyor.

Kente beklenen yağışın düşmemesi halinde, BUSKİ, planlı su kesintilerini uygulamaya devam edeceği açıkladı.

Şehrin susuzlukla mücadele ettiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Barajlarımızdaki su seviyesi yok denecek kadar az bir seviyeye inmiştir." dedi.

Nilüfer Barajı'nın zaten birkaç ay öncesinde sıfırlandığını dile getiren Dindar, "Doğancı Barajı'nda da çok az bir miktarda suyumuz kaldı. Çınarcık Barajı henüz tam anlamıyla tamamlanmadığı için can suyu olarak 100 bin metreküp gibi bir aktarım olsa da şu anda beklenen yağışlar yağmadığı için şehir maalesef susuzlukla mücadele ediyor." diye konuştu.

"SANAYİ ANLAMINDA CİDDİ BİR SU TÜKETİMİ VAR'

Suya erişimde herkesin hak sahibi olduğuna dikkat çeken Dindar, "Bursa'ya baktığınız zaman hem gıda endüstrisi anlamında hem tekstil hem de otomotiv anlamında ciddi bir sanayiye sahip. Dolayısıyla buradaki sanayilerin de bir su kullanımı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Dindar, sanayi anlamında ciddi bir su tüketiminin söz konusu olduğundan bahsetti.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DÖNEMİ

Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi'nin de eskisi gibi akmadığını söyleyen Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Şelalemiz, Bursa'nın turistik rehberinde yer alan bir şelaleydi. Maalesef artık şelalemizde su kalmadı. Eskinden burada kar yağardı. Şimdi eskisi gibi yağmıyor. Köyümüzde çok turist ağırlardık artık yok. Son 10 yılın en düşük dönemini yaşıyoruz." dedi.

