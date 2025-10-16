Bursa'nın barajlarında su bitti
Kuraklık, Bursa'nın barajlarını da etkilerken 1 Ekim'de başlayan su kesintileri sürüyor. Ancak kesintilere rağmen barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.
Tüm yurtta görülen kuraklık Bursa'nın barajlarını da vurdu.
Kuraklık, su şehri olarak bilinen Bursa'nın barajlarını kuruttu.
1 Ekim'den bugüne kadar uygulanan 12 saat süren planlı su kesintisi de uzatıldı.
Kentte 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.