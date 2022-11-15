Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü

Bursa'daki Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'e düştü. Kentteki ikinci su kaynağı Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 50. Yeterli yağış olmazsa kentin 50 günlük suyu kaldığı belirtiliyor.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 1

Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, aşırı su kullanımı gibi nedenlerle, hızla su kaybeden baraj ve göller alarm veriyor.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 2

Son olarak Bursa için kötü bir haber geldi. Sonbaharda yağışın çok az olması kente su sağlayan iki barajın su miktarını kritik seviyelere düşürdü.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 3

Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'e düştü. 60 milyon metreküp su kapasitesi olan su havzasının görüntüsü çöle döndü.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 4

Nilüfer Barajı'nın yanı sıra kentin su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 50.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 5

Son yılların en kurak dönemini yaşıyan Bursa'da içme suyu sıkıntısı yaşanableceği belirtildi.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 6

Uzmanlar, yeterli yağış alınmaması durumunda kentin 50 günlük suyu kaldığını belirtiyor.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 7

Bölgedeki sanayi kuruluşlarına dikkat çeken uzmanlar vahşi sulamanın durdurulmasını öneriyor.

Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 8
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 9
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 10
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 11
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 12
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 13
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 14
Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü - 15

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