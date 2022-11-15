Bursa'nın en büyük su kaynağı çöle döndü

Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, aşırı su kullanımı gibi nedenlerle, hızla su kaybeden baraj ve göller alarm veriyor.
Son olarak Bursa için kötü bir haber geldi. Sonbaharda yağışın çok az olması kente su sağlayan iki barajın su miktarını kritik seviyelere düşürdü.
Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'e düştü. 60 milyon metreküp su kapasitesi olan su havzasının görüntüsü çöle döndü.
Nilüfer Barajı'nın yanı sıra kentin su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 50.
Son yılların en kurak dönemini yaşıyan Bursa'da içme suyu sıkıntısı yaşanableceği belirtildi.
Uzmanlar, yeterli yağış alınmaması durumunda kentin 50 günlük suyu kaldığını belirtiyor.
Bölgedeki sanayi kuruluşlarına dikkat çeken uzmanlar vahşi sulamanın durdurulmasını öneriyor.