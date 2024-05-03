Bursa’yı fırtına ve sağanak vurdu: Rüzgar TIR’ın dorsesini yerinden çıkardı
Bursa’da bir anda başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altında saklanmaya çalışırken, trafikteki araçlar güçlükle ilerledi. İstanbul-Bursa-İzmir yolunda şiddetli rüzgar nedeniyle bir TIR’ın arkasındaki dorse yerinden çıktı.
Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu.Bursa’nın bir çok ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kimi zaman dolu yağışına çevirdi.