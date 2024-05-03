Bursa’yı fırtına ve sağanak vurdu: Rüzgar TIR’ın dorsesini yerinden çıkardı

Bursa’da bir anda başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altında saklanmaya çalışırken, trafikteki araçlar güçlükle ilerledi. İstanbul-Bursa-İzmir yolunda şiddetli rüzgar nedeniyle bir TIR’ın arkasındaki dorse yerinden çıktı.

Bursa’yı fırtına ve sağanak vurdu: Rüzgar TIR’ın dorsesini yerinden çıkardı - 1

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu.

Bursa’nın bir çok ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kimi zaman dolu yağışına çevirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’yı fırtına ve sağanak vurdu: Rüzgar TIR’ın dorsesini yerinden çıkardı - 2

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dolu yağışının zaman zaman dolu büyüklüğünde olduğu görüldü.

Bursa’yı fırtına ve sağanak vurdu: Rüzgar TIR’ın dorsesini yerinden çıkardı - 3

Yağışla birlikte esen kuvvetli rüzgar, İstanbul-Bursa-İzmir çevre yolu üzerinde seyreden bir TIR’ın arkasındaki dorsesini yerinden çıkardı.

Yola devrilen dorse sebebiyle çevre yolunda trafik aksadı.
Bursa’yı fırtına ve sağanak vurdu: Rüzgar TIR’ın dorsesini yerinden çıkardı - 4

Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çardaklarda fırtına sebebiyle yerinden çıkıp ters döndü.

Ani başlayan sağnak yağış sebebiyle Osmangazi ilçesindeki Çağlayan Mahallasi, çevresinde küçük çapta sel baskını yaşandı.

Tıkanan rögar kapakları yüzünden şehrin bir çok caddesinde su birikintileri meydana geldi.
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