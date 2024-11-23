Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi
Bursa'da gece saatlerinde şiddetli lodos etkiliydi. Hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları ve konteynerları devirdi. Ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Gemlik ilçesinde yoğun yağış nedeniyle ise deniz ve kara birleşti.
Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.
Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.