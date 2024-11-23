Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi

Bursa'da gece saatlerinde şiddetli lodos etkiliydi. Hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları ve konteynerları devirdi. Ağaçlar devrildi, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Gemlik ilçesinde yoğun yağış nedeniyle ise deniz ve kara birleşti.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 1

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 2

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 3

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir belediye otobüsü durağı kuvvetli fırtına yüzünden yan yattı.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 4

Namazgah Mahallesi'ndeki atık toplama kabini de taksinin üzerine devrildi.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 5

Fırtınada devrilen ya da dalları kırılan bazı ağaçlar da itfaiye ekiplerince kesilerek temizlendi.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 6

Bursa Valiliği, kent genelinde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yaptı.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 7

MOTOSİKLETLİLERE SİPER OLDULAR

Lodos Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere otomobiller adeta siper oldu.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 8

Rüzgarı engellemek için araçlarıyla motosikletlilerin sağından ve solundan yavaş bir şekilde ilerleyen sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 9
Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 10
Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 11
Bursa'yı lodos vurdu: Camlar patladı, ağaçlar devrildi - 12

DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandını doldurdu. Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı.

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