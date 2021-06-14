Bursa'yı sağanak vurdu

Bursa'da gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı.

DHA 14.06.2021 - 09:47

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Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı.
Bursa'yı sağanak vurdu - 2

CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Yağış nedeniyle Orhangazi ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu, evlerin bahçe kısımları su altında kaldı.
Bursa'yı sağanak vurdu - 3
Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu.
Bursa'yı sağanak vurdu - 4

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise su birikintisiyle dolan sokaklarda zor anlar yaşadı.
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Bursa'yı sağanak vurdu - 6
Bursa'yı sağanak vurdu - 7
Bursa'yı sağanak vurdu - 8

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