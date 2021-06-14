Bursa'yı sağanak vurdu

CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI Yağış nedeniyle Orhangazi ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu, evlerin bahçe kısımları su altında kaldı.

Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu.