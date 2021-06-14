Bursa'yı sağanak vurdu

Bursa'da gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Orhangazi ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu, evlerin bahçe kısımları su altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise su birikintisiyle dolan sokaklarda zor anlar yaşadı.