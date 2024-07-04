Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da hayatı felç etti. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü kentte, 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü açıkladı. Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.
Bursa'da bugün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles'te yaşamı olumsuz etkiledi.