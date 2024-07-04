Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da hayatı felç etti. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü kentte, 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü açıkladı. Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 1

Bursa'da bugün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles'te yaşamı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 2

Kentte 30 dakikada metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağışın düştüğünü kaydeden meteoroloji yetkilileri, yağışların başladığı ilk yarım saatte 100'den fazla şimşek görüldüğünü ve yağışların akşam saatine kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam edeceğini belirtti.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 3

Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde yaşanan su baskınlarına ise belediye ekipleri müdahale etti.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 4

YENİŞEHİR'DE EV VE ARAZİLERİ SU BASTI

Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinde ev ve arazileri su bastı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 5

METROYU SU BASTI

Zaman zaman dolu yağışı etkisini artırırken, sağanak nedeniyle Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 6

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 7

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresinde park halinde bulunan bir araç su altında kaldı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 8

Osmangazi ilçesi Teferrüç Mahallesi 2. Aydın Caddesi'nde dere taşması sonucu yığılan molozlarla çok sayıda araç sürüklendi.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 9

Sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araç içinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 10
Bursa'yı sağanak vurdu: Metroyu su bastı, 30 dakikada 100'den fazla şimşek çaktı - 11
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