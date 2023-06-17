Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Orhaneli ilçesinde ise fırtınadan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 1

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 2

İnegöl'de ise sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. İlçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 3

Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Su birikintisi oluşan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, ihbar yapılan adreslerde su tahliyesi yaptı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 4

ORHANELİ'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Fırtına ve sağanak, 18 bin 500 nüfuslu Orhaneli'de de hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 5

İlçede öğle saatlerinde elektrikler kesildi.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 6

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte İnegöl’de metrekareye 26 kilogram, Osmangazi’de ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 7

Açıklamada, yağışların yarın öğleye kadar devam edeceği belirtildi.

Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 8
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