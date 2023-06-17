Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Orhaneli ilçesinde ise fırtınadan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.