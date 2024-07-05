Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm”

Bursa’da dün etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yıldırım ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı. İlçede 5 araç zarar görürken, 600 su baskını ihbarı yapıldı. Kentte 3 saat boyunca etkili olan yağışta metrekareye 44,4 kilogram yağış düştü. Sel sularının etkilediği bölgenin sakinlerinden biri, 41 yıldır yaşadığı bölgede ilk kez bu kadar şiddetli yağış gördüğünü söyledi.

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 1

Marmara Bölgesi’nde dün etkili olan sağanak, Bursa’da da yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 2

Öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçeleri ile verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesi ve dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles’te yaşamı etkiledi.

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 3

Yenişehir ilçesinde tarım arazileri ile bazı evler su altında kalırken, kent merkezinde de birçok ev ve iş yerini su bastı.

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 4

Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, BursaRay'ın Odunluk İstasyonu’nda raylar su altında kaldı.

Kentin batı yönündeki metro seferleri gerçekleştirilemedi.
Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 5

Acemler-Ataevler arasındaki seferler, Odunluk İstasyonu’ndaki suyun tahliye edilmesinin ardından 8,5 saat sonra normale döndü.

Kent genelinde 600’ün üzerinde su baskını ihbarı yapılırken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile itfaiye, BUSKİ ve DSİ ekipleri gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sahadaki ekiplerle birlikte su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 6

Meteoroloji yetkilileri 3 saat içerisinde metrekareye 44,4 kilogram yağış düştüğünü açıklarken, sağanak, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi’nde sele yol açtı.

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 7

Uludağ’dan gelen Çukuryayla Deresi’nin taşmasıyla, 3’üncü Taşlı Sokak’ta park halinde olan araçlar, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

5 araçta zarar meydana geldi.
Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 8

"41 YILDIR İLK DEFA BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"

Bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgedeki temizlik çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinden Hüseyin İrez, ilk kez böyle bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “41 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir afet görüyorum; bu mahallede, bu derede. Yıllardan beri deremiz mevcut ama dün ilk defa böyle bir afet oldu. Aracım da oradaydı, başka bir aracın sürüklenmesiyle kendi aracıma çarptı. Mahalleli, ilk defa böyle bir şey gördüğü için şaşırdı. Taşlar, ağaç tomrukları sürüklendi. Mahalleli sağa sola kaçıştı. Buralar hep çamur ve göl içindeydi. İtfaiye, belediye, AFAD hepsi geldi. Hala temizlik devam ediyor. Beterin beteri vardı. Allah daha büyük beterlerden saklasın.” dedi.

Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 9
Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 10
Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 11
Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm” - 12
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