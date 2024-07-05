Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm”

"41 YILDIR İLK DEFA BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"

Bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgedeki temizlik çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinden Hüseyin İrez, ilk kez böyle bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “41 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir afet görüyorum; bu mahallede, bu derede. Yıllardan beri deremiz mevcut ama dün ilk defa böyle bir afet oldu. Aracım da oradaydı, başka bir aracın sürüklenmesiyle kendi aracıma çarptı. Mahalleli, ilk defa böyle bir şey gördüğü için şaşırdı. Taşlar, ağaç tomrukları sürüklendi. Mahalleli sağa sola kaçıştı. Buralar hep çamur ve göl içindeydi. İtfaiye, belediye, AFAD hepsi geldi. Hala temizlik devam ediyor. Beterin beteri vardı. Allah daha büyük beterlerden saklasın.” dedi.