Bursa’yı sel vurdu | Araçlar sel sularına kapıldı, 600 su baskını ihbarı yapıldı: “41 yıldır buradayım, ilk defa böylesini gördüm”
Bursa’da dün etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yıldırım ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı. İlçede 5 araç zarar görürken, 600 su baskını ihbarı yapıldı. Kentte 3 saat boyunca etkili olan yağışta metrekareye 44,4 kilogram yağış düştü. Sel sularının etkilediği bölgenin sakinlerinden biri, 41 yıldır yaşadığı bölgede ilk kez bu kadar şiddetli yağış gördüğünü söyledi.
Marmara Bölgesi’nde dün etkili olan sağanak, Bursa’da da yaşamı olumsuz etkiledi.Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu.