Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da düzenlendi. Sınava katılan ve başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için burs ödeme takvimi bildirildi. İOKBS 2025 sınav sonuçları 30 Mayıs'ta ilan edildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ilk burs ödeme tarihini araştırıyor. İOKBS bursu ne zaman yatacak? Burs ödeme takvimi...
İOKBS'den başarılı olan öğrenciler burs ödeme takvimini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorguluyor. Burs tutarları yılda iki kez memur maaş katsayısına göre değişiyor. Ocak - Haziran dönemi için öğrencilere 2.015 TL burs ödemesi yapılıyor. İşte, 2025 İOKBS burs ödemesine dair detaylar...