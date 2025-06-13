Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi

BURSLAR YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS burslarının ödeme tarihi duyuruldu. Buna göre, burs ödemeleri her ayın 25'inde PTT'den tahsil edilebiliyor. Burs paraları imza karşılığı, direkt ve sadece hak sahibine yapılıyor.



Paralar her ayın 25'inde ön yüklemeli olaran banka kartına aktarılıyor ve öğrenciler de 25'inden sonra burslarını çekebiliyor.