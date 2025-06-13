Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da düzenlendi. Sınava katılan ve başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için burs ödeme takvimi bildirildi. İOKBS 2025 sınav sonuçları 30 Mayıs'ta ilan edildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ilk burs ödeme tarihini araştırıyor. İOKBS bursu ne zaman yatacak? Burs ödeme takvimi...

Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi - 1

İOKBS'den başarılı olan öğrenciler burs ödeme takvimini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorguluyor. Burs tutarları yılda iki kez memur maaş katsayısına göre değişiyor. Ocak - Haziran dönemi için öğrencilere 2.015 TL burs ödemesi yapılıyor. İşte, 2025 İOKBS burs ödemesine dair detaylar...

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Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi - 2

BURSLAR YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS burslarının ödeme tarihi duyuruldu. Buna göre, burs ödemeleri her ayın 25'inde PTT'den tahsil edilebiliyor. Burs paraları imza karşılığı, direkt ve sadece hak sahibine yapılıyor.

Paralar her ayın 25'inde ön yüklemeli olaran banka kartına aktarılıyor ve öğrenciler de 25'inden sonra burslarını çekebiliyor.

Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi - 3

İLK DEFA BURS ALACAKLARIN BURS ÖDEMESİ

İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler, Ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alabilecek. Ardından okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeme yapılır.

Burslar yattı mı? İOKBS ilk burs ödemesi ne zaman? İOKBS burs ödeme tarihi - 4
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