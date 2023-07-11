Bursluluk Sınavı ne zaman? 2023 İOKBS sınav tarihi
Bursluluk Sınavı tarihi adayların gündeminde yer alıyor. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz Haziran ayında başvuru süreci başlayan sınav için şimdi de tarih bilgisi sorgulanıyor. Sınavın ardından kazanan öğrenciler için burs ödemeleri başlayacak. Peki, 2023 Bursluluk Sınavı ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için tarih araştırmaları hız kazandı. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, araştırılmaya devam ediliyor. İşte, MEB 2023 Bursluluk Sınav takvimi...