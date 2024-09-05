Burun estetiği ameliyatında ölen Heval Pekgöz için başsavcılık kayıtları istedi
İstanbul Maltepe’de bulunan özel bir hastanede burnundaki etten kurtulmak için ameliyat olmak isteyen Heval Pekgöz'ün kalbi anestezi sonrası durdu. Genç kız yoğun bakımda 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Ailesi sorumluların cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi oldu.
Marmara Üniversitesi’nde Eczacılık bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Heval Pekgöz, burnundaki et nedeniyle nefes alma zorluğu çekince ameliyat olmak istedi. İddiaya göre, evine yakın olduğu gerekçesiyle Maltepe ilçesinde özel bir hastanede muayene olan ve ameliyat olma kararı verdi. Pekgöz'ün, özel hastanede anestezi sonrası kalbi durunca önce aynı hastanenin Kurtköy merkezine daha sonra bir devlet hastanesine sevk edildi ve son sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.