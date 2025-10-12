BUSKİ duyurdu: 10-16 Ekim tarihlerinde su kesintisi yaşanacak

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma ve baraj doluluk oranlarında kritik seviyelere düşüş yaşandığını duyurdu.



Açıklamada, bu durum doğrultusunda 10-16 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintilerinin uygulanacağı bildirildi. Kesintilerin, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak ve günlük 12 saati geçmeyecek şekilde yapılacağı belirtildi.



BUSKİ, alınan önlem sayesinde günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin etkilenmeyeceği de vurgulandı.





12 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI