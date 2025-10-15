BUSKİ su kesintisi programı: Bursa'da sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN MAHALLELER
OSMANGAZİ
Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka (bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova (bir kısmı), Altiparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çırpan, Çukurcaöy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gazikemal, Geçit, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kurupelit, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orhaneli Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şehabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaranman
YILDIRIM
Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane (üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık (alt kısmı), Eğitim (üst kısmı), Emir Sultan, Erikli, Ertuğrulgazi (üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıyusufefendi, Hocataşkan, Kaplıkaya, Karapınar, Karapınar Kurtuluş, Maltepe, Mehmetakif Ersoy (üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa (bir kısmı), Namazgah, Piremir (Çiçek Caddesi kısmı), Sakarya, Samankalı, Selimzade, Sinandede, Ulus, Umurbey (alt kısmı), Vuzuvsilen, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım (üst kısmı), Zümrütevler (Çiçek Caddesi kısmı)