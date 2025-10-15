BUSKİ su kesintisi programı: Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi programı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından paylaşıldı. Barajların kurudupu Bursa'da 6 gün boyunca dönüşümlü olarak 12 saatlik su kesintisi uygulanmasına karar verilmişti. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi programı: Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

BUSKİ su kesintisi programı: Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 2

BUSKİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir." denildi.

BUSKİ su kesintisi programı: Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 3

ETKİLENEN MAHALLELER

OSMANGAZİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka (bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova (bir kısmı), Altiparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çırpan, Çukurcaöy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gazikemal, Geçit, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kurupelit, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orhaneli Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şehabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaranman

YILDIRIM

Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane (üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık (alt kısmı), Eğitim (üst kısmı), Emir Sultan, Erikli, Ertuğrulgazi (üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıyusufefendi, Hocataşkan, Kaplıkaya, Karapınar, Karapınar Kurtuluş, Maltepe, Mehmetakif Ersoy (üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa (bir kısmı), Namazgah, Piremir (Çiçek Caddesi kısmı), Sakarya, Samankalı, Selimzade, Sinandede, Ulus, Umurbey (alt kısmı), Vuzuvsilen, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım (üst kısmı), Zümrütevler (Çiçek Caddesi kısmı)


BUSKİ su kesintisi programı: Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 4

NİLÜFER

Aladdinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

MUDANYA

Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali

GÜRSU

Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan

KESTEL

Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlidere, Serme

DAHA FAZLA GÖSTER