BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

OSMANGAZİ
YUNUSELİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 11:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 17:00
Kesim Tarihi: 03/09/2025 11:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi 655. Sokak ve civarında arıza nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 11:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
İNEGÖL
BAYKOCA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 17:00
Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00
Açıklama: İnegöl ilçesi baykoca mah. Superonline firması tarafından anahatta zarar verildiğinden 11.50 ile 17.00 arası su kesintisi yapılmıştır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
LALAŞAHİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27.08.2025 - 05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.