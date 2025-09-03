BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor - 1

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 3 Eylül tarihli kesinti programını paylaştı. Şehrin çeşitli ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kesintiler, altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor - 2

OSMANGAZİ

DEMİRTAŞ DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 03/09/2025 11:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_GEÇ Alt bölgesinde bulunan Demirtaş Dumlupınar OSMANGAZİ Caddesi Ve Civarı Arıza Nedeniyle 03.09.2025 Tarihinde 11:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

YILDIRIM

BAĞLARALTI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 13:10

Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:10

Açıklama: Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi A212 sokak ve civarında arıza nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 10:10 ile 13:10 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

İNEGÖL

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 08:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 03/09/2025 08:40

Açıklama: İnegöl ilçesi cumhuriyet mah müteahhit firma tarafından yatay delgi çalışması sebebiyle hat deplasesi yapılacak olup 08.30 ile 12.00 arası su kesintisi yapılmıştır.


BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor - 3

OSMANGAZİ

GAZİAKDEMİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan GAZİAKDEMİR Mahallesi DR.Sadık Ahmet Caddesi Ve (SOĞANLI MAH ) Civarı Arıza Nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

DOĞANCI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi: Doğancı Mahallesi DOĞANCI Caddesi Ve Civarı Nedeniyle 03.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 16:30

Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Vişne Cadde ve civarı arıza nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 10:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor - 4

OSMANGAZİ

YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 03/09/2025 11:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi 655. Sokak ve civarında arıza nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 11:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

İNEGÖL

BAYKOCA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 02/09/2025 12:00

Açıklama: İnegöl ilçesi baykoca mah. Superonline firması tarafından anahatta zarar verildiğinden 11.50 ile 17.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27.08.2025 - 05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

DAHA FAZLA GÖSTER