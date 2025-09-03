BUSKİ su kesintisi programı: Osmangazi, Yıldırım, İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

OSMANGAZİ



GAZİAKDEMİR



Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 16:00



Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:00



Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan GAZİAKDEMİR Mahallesi DR.Sadık Ahmet Caddesi Ve (SOĞANLI MAH ) Civarı Arıza Nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.



OSMANGAZİ



DOĞANCI



Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 17:00



Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:00



Açıklama: Osmangazi İlçesi: Doğancı Mahallesi DOĞANCI Caddesi Ve Civarı Nedeniyle 03.09.2025 Tarihinde 10:00 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.



OSMANGAZİ



HAMİTLER



Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/09/2025 10:30



Planlanan Bitiş Tarihi: 03/09/2025 16:30



Kesim Tarihi: 03/09/2025 10:30



Açıklama: Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Vişne Cadde ve civarı arıza nedeniyle 03.09.2025 tarihinde 10:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.