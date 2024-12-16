Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve CHP arasında yaşanan "laiklik" gerilimi bu kez Meclis kürsüsüne taşındı. Tekin, bakanlığının bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da "Tartışmayı ben başlatmadım." dedi. 2008 yılında CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu hatırlatarak CHP'li milletvekillerine "Metnin altına hala imza atıyor musunuz?" diye sordu. Haber: Öykü Tüccar

Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması - 1

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşüldü.

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Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması - 2

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda eğitimde laiklik tartışması gündemdeydi.

2008 yılında CHP'nin başörtüsü düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyi hatırlatan Tekin, CHP'li milletvekillere "Metnin altına hala imza atıyor musunuz?" diye sordu. 

"Eğer sizin laiklik anlayısınız buysa bununla aynı yerde değilim." ifadelerini kullanan Tekin, "Başörtüsüyle eğitim almak anayasa aykırı mıdır, değil midir? Başörtüsüyle kamusal alanda yer almak anayasamızın laiklik toplumun ilkelerine aykırı mıdır, değil midir? Sizin yasakçı zihniyetlerin hepsinde ülkemizi kurtarmaya çalışıyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması - 3

CHP'DEN YANIT

Tekin'in sözlerine CHP'li milletvekilleri adına Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın cevap verdi. Günaydın, "Bir kadının başını atması örtmesi kadının kendi iradesidir. Bizim onun alanını korumamız lazım." dedi.

Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması - 4

MEB'İN STK'LARLA YAPTIĞI PROTOKOL

Görüşmelerde tansiyonun yükseldiği bir diğer başlık, bakanlık bütçesinden sivil toplum kuruluşlarına para aktarıldığı iddiaları oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,, iddialara belediyelerinin konser giderlerini hatırlatarak yanıt verince CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması - 5

Bakanlıktan para aktarıldığını iddiasının çarpıtma olduğunu ifade eden Tekin, "Biz siz belediyeniz gibi merkez bütçelerden konser yapmıyoruz. Tamamını eğitim öğreitm için harcıyoruz. Siz bunu başka şeylerle karıştırmayın." açıklamasında bulundu.

Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması - 6

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Tekin'in ayrıştırıcı dil kullandığını iddia ederek tepki gösterdi.

Görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

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