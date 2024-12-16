Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve CHP arasında yaşanan "laiklik" gerilimi bu kez Meclis kürsüsüne taşındı. Tekin, bakanlığının bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da "Tartışmayı ben başlatmadım." dedi. 2008 yılında CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu hatırlatarak CHP'li milletvekillerine "Metnin altına hala imza atıyor musunuz?" diye sordu. Haber: Öykü Tüccar
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşüldü.