Bütçe görüşmelerinde eğitimde laiklik tartışması

Bakanlıktan para aktarıldığını iddiasının çarpıtma olduğunu ifade eden Tekin, "Biz siz belediyeniz gibi merkez bütçelerden konser yapmıyoruz. Tamamını eğitim öğreitm için harcıyoruz. Siz bunu başka şeylerle karıştırmayın." açıklamasında bulundu.