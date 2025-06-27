Butlan ne demek? Mutlak butlan kararı nedir, hangi hallerde uygulanır?
Mutlak butlan, hukuki işlemlerin geçersizliğini ifade eden bir kavramdır. Hukuki işlemlerin varlık koşullarının yetersiz ya da aykırı olması nedenleri ile gündeme gelebilir ve işlemleri geçersiz kılar. Mutlak butlanın düzeltilmesi mümkün olmaz. Roma hukuku dönemine değin giden mutlak butlan hangi hallerde ilan edilir? Mutlak butlan ne demektir?
Modern hukuk sistemlerinde kamu düzenini ve genel ahlak yapısını korumak maksadıyla mutlak butlan hayata geçiriliyor. Ancak her kanuna aykırılık durumunda butlan ilan edilmiyor. Mutlak butlan için kişi veya kişilerin emredici kuralara aykırılık yapmış olması gerekiyor. İşte, mutlak butlan hakkında merak edilenler...