Butlan ne demek? Mutlak butlan kararı nedir, hangi hallerde uygulanır?

MUTLAK BUTLAN KARARI HALLERİ

Mutlak butlan kararı arkasında kamu düzeni ve genel ahlak gibi temel değerlerin korunması amacı bulunur.



Emredici kurallara aykırılık (vergi kaçakçılığına dair anlaşmalar, TCK'da yasaklanan fillere dair sözleşmeler, seçim güvenliğinin tehdidine dair anlaşmalar vb.)



Ahlaka aykırı durumlarda; (Evliliği bozmaya dair sözleşmeler, insan onuruna aykırı sözleşmeler, aile yapısını bozucu anlaşmalar vb.)



Kamu düzenine aykırılık



Şekil şartlarına uymam; (Tapu işlemlerinde satış sözleşmelerinin resmi olmaması, nikah akdinin kanuni şekle uygunsuzluğu, Şirket kuruluşundaki uygunsuzluk gibi.)



Fiil ehliyetsizliği; (Hukuki kişiliği olmayanlar adına yapılan işlemler, kurulmamaş ya da sona ermiş tüzel kişilerin adına yapılan işlemler, akıl sağlığı yerinde olmayanların yaptığı işlemle vb.)