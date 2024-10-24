Bütün ağaçlar "sarı altın" doldu: Dalında 15 TL, kurusu 250 TL
Amasya'nın Çiğdemlik köyünde üretimi her geçen yıl artan cennet hurması, köylülerin en çok para kazandığı meyve oldu. Mikroklima iklime sahip köyde son yıllarda elma ve kiraz ağaçlarının yerini rengi ile değeri nedeniyle ‘sarı altın' diye adlandırılıp zirai mücadelesi daha az olan cennet hurması aldı.
DALINDA 15 TL, KURUSU 250 TL
Köye, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel idaresi desteğiyle cennet hurması fidanı desteği sağlandı. Böylece 110 haneli köydeki meyve ağaçlarının büyük çoğunluğu bu türden oldu. ‘Sarı altın' olarak adlandırılan cennet hurmasının bu yıl başlanan hasadında kilosu dalında 10 TL ile 15 TL arasında fiyatlarla, kurusunun kilosu ise 250 TL'den alıcı buluyor. 957 dekar alanda cennet hurması yetiştiriciliği yapılan kentte bu yıl bin 800 tondan fazla rekolte bekleniyor.