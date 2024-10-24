Bütün ağaçlar "sarı altın" doldu: Dalında 15 TL, kurusu 250 TL

DALINDA 15 TL, KURUSU 250 TL

Köye, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel idaresi desteğiyle cennet hurması fidanı desteği sağlandı. Böylece 110 haneli köydeki meyve ağaçlarının büyük çoğunluğu bu türden oldu. ‘Sarı altın' olarak adlandırılan cennet hurmasının bu yıl başlanan hasadında kilosu dalında 10 TL ile 15 TL arasında fiyatlarla, kurusunun kilosu ise 250 TL'den alıcı buluyor. 957 dekar alanda cennet hurması yetiştiriciliği yapılan kentte bu yıl bin 800 tondan fazla rekolte bekleniyor.