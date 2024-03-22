BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Konya Taşkent: Hasan Hüseyin Göktaş
- Konya Halkapınar: Mehmet Vardar
- Konya Bozkır: Nazif Karabulut
- Kahramanmaraş Ekinözü: Rahmi Toraman
- Konya Yunak: Abdullah Emre Demirhan
- Osmaniye Toprakkale: Mehmet Daşöz
- Hatay Hassa: Mehmet Karataş
- Hatay Kumlu: İbrahim Paç
- Sakarya Hendek: İrfan Püsküllü
- Antalya Serik: Enver Aputkan
- Kırıkkale Karakeçili: Hüseyin Avan
- Sakarya Söğütlü: Koray Oktay Özten
- Sivas Merkez: Adem Uzun
- Erzurum Uzundere: Muhammet Halis Özsoy
- Bolu Gerede: Mehmet Akif Allar
- Erzincan Refahiye: Fatih Kök
- Sakarya Erenler: Şenol Dinç
- Erzurum Pazaryolu: Yahya Öztürk
- Konya Güneysınır: Abdullah Kaya
- Bitlis Adilcevaz: Adnan Göksoy
- Kırıkkale Keskin: Yahya Ucaçelik
- Kayseri Develi: İmdat Güven
- Kırşehir Mucur: Ali Şahin
- Sivas Suşehri: Sedat Sel
- Sivas Şarkışla: Kasım Gültekin
- Bingöl Yedisu: Ömer İsen
- Adana Aladağ: Ayşe Barak
- Adana Ceyhan: Fatma Gezer
- Adana Çukurova: Alparslan Nuri Adıyaman
- Adana Feke: Eşegül Ünal
- Adana İmamoğlu: Durmuş Tugut
- Adana Karaisalı: Ahmet Karaoğlan
- Adana Karataş: Orhan Alkaç
- Adana Kozan: Gürdal Topal
- Adana Pozantı: Figen Şahin
- Adana Saimbeyli: İrfan Tekdemir
- Adana Sarıçam: Uğur Aşık
- Adana Seyhan: Yunus Oğuz
- Adana Yumurtalık: Eray Bulduk
- Adana Yüreğir: Mustafa Lenger
- Adıyaman Merkez: Besiri Atci
- Adıyaman Besni: Murat Yalçın
- Adıyaman Kahta: İsmail Toprak
- Afyonkarahisar Merkez: Tamer Kayışoğlu
- Afyonkarahisar Merkez: Ali Özkaya
- Afyonkarahisar Merkez: Arif Karaarslan
- Afyonkarahisar Merkez: Yılmaz Adsız
- Afyonkarahisar Merkez: Muhammed Alper Emrem
- Afyonkarahisar Merkez: İsmail Badak
- Afyonkarahisar Çay: Ali Yakut
- Afyonkarahisar Sinanpaşa: İsmail Yılmaz
- Afyonkarahisar Sinanpaşa: Kazım Üzmez
- Ağrı Merkez: Ayhan Keskin
- Ağrı Diyadin: Abdulsamet Özden
- Ağrı Doğubayazıt: Mustafa Cengiz
- Ağrı Tutak: Mehmet Nuri Taşdemir
- Aksaray Ağaçören: Türker Özbek
- Aksaray Merkez: Hasan Özkök
- Aksaray Merkez: İsa Tezgel
- Aksaray Merkez: Ese Altınkaynak
- Aksaray Eskil: Süleyman Altan
- Aksaray Eskil: Bayram Akkaş
- Aksaray Gülağaç: Hatice Abur
- Aksaray Gülağaç: Ramazan Bozlak
- Aksaray Gülağaç: Cengiz İpkin
- Aksaray Güzelyurt: Özgül Aydınlı
- Ankara Akyurt: Orhan Esim
- Ankara Ayaş: Tevfik Eren
- Ankara Bala: Abbas Şahin
- Ankara Çankaya: Erol Koçoğlu
- Ankara Çubuk: Murat Uyar
- Ankara Etimesgut: Muhammed Sadık Yılmaz
- Ankara Evren: İsmail Ekici
- Ankara Gölbaşı: Gökhan Koçak
- Ankara Kalecik: Yaşar Toprak
- Ankara Keçiören: Bekir Er
- Ankara Sincan: Ali Osman Gürkan
- Antalya Aksu: İsmail Metin
- Antalya Alanya: İlhan Ceylan
- Antalya Demre: Mehmet Koparıcı
- Antalya İbradı: Yusuf Doğaroğlu
- Antalya Kepez: Servet Uylaş
- Antalya Konyaaltı: Ahmet Duman
- Antalya Kumluca: Hülya Geroğlu
- Antalya Muratpaşa: Mahmut Tanrıkulu
- Ardahan Merkez: Eren Çoban
- Ardahan Göle: Mustafa Yıldırımcı
- Artvin Merkez: Atakan Özbayrak
- Artvin Hopa: Birol Ok
- Artvin Yusufeli: Ramiz Keleş
- Balıkesir Altıeylül: İsmail Aydoğan
- Balıkesir Ayvalık: Hatice Eren
- Balıkesir Balya: Tekin İsmail Tekkol
- Balıkesir Bandırma: Yunus İşler
- Balıkesir Bigadiç: Abdulazim Genç
- Balıkesir Burhaniye: Mustafa Başarır
- Balıkesir Dursunbey: Mustafa Yıldırım
- Balıkesir Edremit: Vacit Kurtdereli
- Balıkesir Erdek: Ali Öksüz
- Balıkesir Gömeç: Merih Odabaşı
- Balıkesir Gönen: Tarık Akyüz
- Balıkesir Karesi: Beytullah Dalkıran
- Balıkesir Kepsut: Özkan Yasak
- Balıkesir Manyas: Harun Başarır
- Balıkesir Savaştepe: Lütfü Toraman
- Balıkesir Sındırgı: Şener Cengiz
- Balıkesir Susurluk: Ersan Baykurt
- Bayburt Aydıntepe: Sefa Altunay
- Bayburt Merkez: Kürşat Turgut
- Bayburt Demirözü: İsmail Fidan
- Bilecik Merkez: Engin Muslu
- Burdur Merkez: Muhammet Taşkın
- Burdur Çavdır: Zekeriya Özkan
- Bursa Mustafakemalpaşa: Ceyhan İnci
- Çanakkale Ayvacık: Çiğdem Kabil
- Çanakkale Biga: Alaettin Küçük
- Çanakkale Çan: Zuhal Arslan
- Çanakkale Merkez: Mevlüt İşbilir
- Çanakkale Merkez: Fatih Serkan Çolakgil
- Çanakkale Eceabat: Cahit Erel
- Çanakkale Ezine: Melisa Tepeli
- Çanakkale Ezine: Yıldıray Dilmaç
- Çanakkale Gelibolu: Muhammed Ali Dağ
- Çanakkale Gelibolu: Selahattin Altın
- Çanakkale Yenice: Osman Demir
- Çorum Boğazkale: Nurettin Gökçek
- Çorum Merkez: Arif Aksoy
- Çorum İskilip: Ali Sülük
- Denizli Acıpayam: Ramazan Subay
- Denizli Baklan: Necdet Sağlam
- Denizli Bozkurt: Enes Berk Cin
- Denizli Buldan: Nursel Fırtına
- Denizli Çameli: Oğuzhan Ongun
- Denizli Çivril: Mehmet Akif As
- Denizli Honaz: Turgut Devecioğlu
- Denizli Kale: Özkan Dönmez
- Denizli Merkezefendi: Mustafa Uçan
- Denizli Pamukkale: Ramazan Karahan
- Denizli Tavas: Hüseyin Akyol
- Düzce Kaynaşlı: Erol Bayraktar
- Edirne Merkez: Nail Gün
- Edirne Enez: Samet Sirkeci
- Edirne Havsa: Hüseyin Turan
- Edirne İpsala: Güller Emir
- Edirne Keşan: Hüseyin Cihangir Tuğsavul
- Edirne Lalapaşa: Şahin Yılmaz
- Edirne Uzunköprü: Kadir Ergen
- Elazığ Arıcak: Yusuf Ararat
- Elazığ Merkez: Hatif Çadırcı
- Elazığ Kovancılar: Vahap Gök
- Erzincan Kemah: Mehmet Bal
- Erzincan Tercan: Abdurrahman Türkeş
- Erzurum Aşkale: Ünal Kılınç
- Erzurum İspir: Osman Çakır
- Erzurum Narman: Temel Daş
- Erzurum Oltu: Nazim Koşar
- Erzurum Olur: Sıddık Demircan
- Erzurum Tortum: Hasan Ali Kayabaşı
- Eskişehir Alpu: Rafet Demirtaş
- Eskişehir Günyüzü: Hidayet Özmen
- Gaziantep Karkamış: Ahmet Yılmaz
- Gaziantep Nizip: Şerif Kaya
- Gaziantep Oğuzeli: Hüseyin Taşdemir
- Gaziantep Şahinbey: Hülya Demir
- Gaziantep Şehitkamil: Mehmet Vahdettin Yüksel
- Giresun Alucra: Eyüp Camcı
- Giresun Bulancak: Mustafa Sema Karataş
- Giresun Bulancak: Haydar Karakılıç
- Giresun Çamoluk: Turgay Yenice
- Giresun Merkez: Abdullah Kısacık
- Giresun Görele: Ahmet Usta
- Gümüşhane Merkez: Hacı İsmail Şahin
- Gümüşhane Kelkit: Ahmet Nas
- Gümüşhane Şiran: Yetkin Kaya
- Hakkari Şemdinli: Leyla Cankurtaran
- Hakkari Yüksekova: Orhan Yıkar
- Hakkari Yüksekova: Ozan Zeydan
- Hatay Altınözü: Abdulgani Tazeoğlu
- Hatay Antakya: Mehmet Yaşar Okay
- Hatay Arsuz: Edip Taze
- Hatay Belen: Emine Çiğdem Kurt
- Hatay Dörtyol: Fadıl Keskin
- Hatay İskenderun: Muzaffer Sezgin
- Hatay Payas: Ümmet Kaya
- Iğdır Merkez: Eray Coşar
- Iğdır Karakoyunlu: Baycan Çalışkan
- İstanbul Arnavutköy: Kerem Bala
- İstanbul Ataşehir: Mehmet Yılmaz
- İstanbul Bakırköy: Taylan Mahmut Çorta
- İstanbul Başakşehir: Ahmet Bozan
- İstanbul Bayrampaşa: Murat Mert
- İstanbul Beykoz: Murat Arda
- İstanbul Çatalca: Selen Özelkara
- İstanbul Eyüpsultan: Kemal Kahveci
- İstanbul Fatih: Eyüp Ertal
- İstanbul Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol
- İstanbul Güngören: Nazmi Kemaloğlu
- İstanbul Kadıköy: Şakir Aygöl
- İstanbul Pendik: Adem Karslı
- İstanbul Sarıyer: Zübeyir Selman Işık
- İstanbul Silivri: Ramiz Aksu
- İstanbul Sultanbeyli: Mehmet Çon
- İstanbul Zeytinburnu: Sebahittincan Şenel
- Kahramanmaraş Afşin: Mehmet Yıldırım
- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz
- Kahramanmaraş Göksun: Ahmet Arslan
- Kahramanmaraş Onikişubat: Gökhan Ünlü
- Kars Sarıkamış: Serhat Karabağ
- Kastamonu Doğanyurt: Emrah Kayıran
- Kastamonu Taşköprü: Esat Demir
- Kayseri Bünyan: Fatma Şenyüz Güner
- Kayseri Hacılar: Mahmut Bağlamış
- Kayseri Kocasinan: Yahya Varol
- Kayseri Melikgazi: Ercan Yozgat
- Kayseri Özvatan: Ersim Bingöl
- Kayseri Pınarbaşı: Hayrettin Uslu
- Kayseri Sarıoğlan: Erdinç Aydoğdu
- Kayseri Sarız: Öcal Arslankaya
- Kayseri Talas: Hakan Taşpınar
- Kırıkkale Bahşili: Yunus Emre Kacar
- Kırıkkale Merkez: Mehmet Emin Yılmaz
- Kırıkkale Yahşihan: Gamze Beğdeş
- Kırklareli Babaeski: Remzi Odabaşı
- Kırklareli Babaeski: Ali Yıldız
- Kırklareli Babaeski: Kübra Tutumlu
- Kırklareli Babaeski: Cemile Tuncak
- Kırklareli Demirköy: Fatih Kaya
- Kırklareli Demirköy: Şehri Demirgök
- Kırklareli Merkez: Gülfere Hastürk
- Kırklareli Merkez: Necati Şekeroğlu
- Kırklareli Merkez: Soner Dişdiş
- Kırklareli Merkez: Gürkan Olur
- Kırklareli Kofçaz: İlyas Ergün
- Kırklareli Lüleburgaz: Seyfi Güler
- Kırklareli Lüleburgaz: Sabriye Öz
- Kırklareli Lüleburgaz: Filiz Uçar
- Kırklareli Pehlivanköy: Nuran Odabaşı
- Kırklareli Pınarhisar: Güneş Silahtaroğlu
- Kırklareli Pınarhisar: Ertan Uysal
- Kırklareli Vize: Adil Danışman
- Kırklareli Vize: Mustafa Sarı
- Kırklareli Vize: Seda Korkusuz
- Kırşehir Çiçekdağı: Mustafa İnci
- Kırşehir Kaman: Recep Tekeş
- Kırşehir Merkez: İsmail Çanakçı
- Konya Akören: Ekrem Tulukcu
- Konya Akşehir: Süleyman Mutlu
- Konya Altınekin: Yusuf Sade
- Konya Çumra: Fatih Öksüz
- Konya Hadim: Necip Taha Bal
- Konya Hüyük: Osman Yılmaz
- Konya Ilgın: İlyas Kılınç
- Konya Karapınar: Abdulhamit Kutalmış Özcan
- Konya Karatay: İbrahim Menekşe
- Konya Meram: Kevser Topal
- Konya Selçuklu: Hakan Er
- Kütahya Altıntaş: Arif Teke
- Kütahya Emet: Mesut Gülmez
- Kütahya Gediz: Ekrem Taşkesdik
- Kütahya Simav: Hasan Basri İnan
- Kütahya Simav: Mehmet Pişkin
- Malatya Akçadağ: Turgay Güneş
- Malatya Doğanşehir: Yalçın Arıcak
- Malatya Yazıhan: Mehmet Bezci
- Malatya Yeşilyurt: Sedat Alataş
- Manisa Kırkağaç: Aynur Akkoyun
- Manisa Kula: Cengiz Apaydın
- Manisa Salihli: Uysal Curacı
- Manisa Soma: Recep Kaya
- Manisa Turgutlu: Alaattin Oral
- Mardin Nusaybin: Halit Gök
- Mersin Anamur: Mustafa Kemal Aslan
- Mersin Çamlıyayla: Selahattin Umut Lağap
- Mersin Gülnar: Mehmet Ali Yıldız
- Mersin Mezitli: Ahmet Kıratlı
- Mersin Silifke: Bayram Yanıç
- Mersin Tarsus: Ali Atay
- Mersin Toroslar: Sabit Turgay Karadiken
- Mersin Yenişehir: Füsun Beker
- Muş Hasköy: Okan Erol
- Nevşehir Avanos: Kazım Yılmaz
- Niğde Altunhisar: Yücel Koçyiğit
- Niğde Çiftlik: Resul Öncel
- Niğde Çiftlik: Selahattin Çınar
- Niğde Merkez: Yücel Yiğit
- Niğde Merkez: Ramazan Doğan
- Niğde Merkez: İsmet Turgut
- Ordu Akkuş: Ali Varlı
- Ordu Aybastı: Engin Sunma
- Ordu Çamaş: Mehmet Kartal
- Ordu Çatalpınar: Davut Kayada
- Ordu Fatsa: Halit Demir
- Ordu Gölköy: Ahmet Sıddık Zor
- Ordu Gülyalı: Zekayi Bekci
- Ordu Gürgentepe: Mehmet Zor
- Ordu İkizce: Bahri Söğüt
- Ordu Kabadüz: Muzaffer Altınel
- Ordu Kabataş: Ahmet Kışla
- Ordu Korgan: Samet Bayrak
- Ordu Kumru: Erol Özkan
- Ordu Mesudiye: Bengisu Şahin
- Ordu Perşembe: Ümit Arslantürk
- Ordu Ulubey: Soner Danacı
- Ordu Ünye: Zeki Fidan
- Osmaniye Hasanbeyli: Mustafa Yılmaz
- Osmaniye Kadirli: Selçuk Savran
- Osmaniye Merkez: Ahmet Kaan Coşkun
- Rize Derepazarı: Selim Metin
- Rize Kalkandere: Kenan Yıldırım
- Sakarya Akyazı: Osman Karaoğlan
- Sakarya Ferizli: İsmail Kudu
- Sakarya Pamukova: Yılmaz İri
- Sakarya Sapanca: Umut Örsel
- Sakarya Taraklı: Ruhi Avdan
- Samsun 19 Mayıs: Halil Tunç
- Samsun Alaçam: Ferhat Süer
- Samsun Asarcık: Bayram Kocadayı
- Samsun Atakum: Recep Çakır
- Samsun Canik: Yunis Eker
- Samsun Havza: Ferhat Gültekin
- Samsun İlkadım: Soner Küçük
- Samsun Kavak: Yılmaz Akkuş
- Samsun Ladik: Ersan Görgün
- Samsun Salıpazarı: Refaettin Karaca
- Samsun Tekkeköy: İsa Şükür
- Samsun Terme: Fatih Özen
- Samsun Vezirköprü: Recep Aslan
- Samsun Yakakent: Yasin Selvi
- Sinop Durağan: Fehmi Dalkılıç
- Sivas Altınyayla: Ahmet Coşgun
- Sivas Gürün: Hüseyin Alagöz
- Sivas Kangal: Halil Yıldırım
- Sivas Şarkışla: Mustafa Devran Ünalan
- Sivas Ulaş: Musa Çelik
- Sivas Yıldızeli: Bahattin Aydın
- Şanlıurfa Akçakale: Ali Toktimur
- Şanlıurfa Birecik: Mehmet Tarakçı
- Şanlıurfa Bozova: Abdurrahman Elçi
- Şanlıurfa Ceylanpınar: Kerim Yaşlı
- Şanlıurfa Eyyübiye: Ahmet Tarhan
- Şanlıurfa Halfeti: Oğuz Han Çetintaş
- Şanlıurfa Haliliye: Kadir Özsoy
- Şanlıurfa Harran: Mehmet Özyavuz
- Şanlıurfa Hilvan: Mahmut Kılık
- Şanlıurfa Karaköprü: Ali Tutluoğlu
- Şanlıurfa Siverek: Nazmiye Çavcı
- Şanlıurfa Suruç: Ömer Yıldırım
- Şanlıurfa Viranşehir: Halil Çakmaz
- Şırnak Güçlükonak: Selahattin Aktuğ
- Tekirdağ Çerkezköy: Turan Demircan
- Tekirdağ Çorlu: İsmail Ceylan
- Tekirdağ Ergene: Ahmet Altekin
- Tekirdağ Hayrabolu: Tayfun Ertokoş
- Tekirdağ Kapaklı: Fatih Diler
- Tekirdağ Malkara: Hüseyin Kocabaş
- Tekirdağ Marmaraereğlisi: Mehmet Ali Gök
- Tekirdağ Muratlı: Metin Işık
- Tekirdağ Saray: Recep Ali Can
- Tekirdağ Süleymanpaşa: Mesut Uçar
- Tekirdağ Şarköy: Nuri Uludağ
- Tokat Başçiftlik: Şemsettin Yavuz
- Tokat Reşadiye: Kudreddin Duman
- Tokat Reşadiye: Hüseyin Ateş
- Tokat Merkez: İbrahim Şenoğlan
- Tokat Merkez: Abdullah Özer
- Trabzon Akçaabat: Hüseyin Serbest
- Trabzon Araklı: Adem Aydın
- Trabzon Arsin: Murat Yılmaz
- Trabzon Çaykara: Mehmet Savaş Dündar
- Trabzon Dernekpazarı: Murat Arduç
- Trabzon Düzköy: Hayrullah Baykuş
- Trabzon Köprübaşı: Sebahattin İmamoğlu
- Trabzon Maçka: Taner Gür
- Trabzon Sürmene: Muhammet Toprak
- Trabzon Şalpazarı: Necati Selvitop
- Trabzon Tonya: Yaşar Günnar
- Trabzon Vakfıkebir: Muzaffer Halisçelik
- Trabzon Yomra: Mehmet Üçüncü
- Tunceli Ovacık: Erol Çalışkan
- Uşak Ulubey: Hüseyin Kazım Kırsakal
- Uşak Merkez: Mehmet Kahveci
- Van İpekyolu: Yusuf Coşar
- Van Tuşba: Mevlüt Kaya
- Yozgat Sarıkaya: Ali Osman Erbir
- Yozgat Sarıkaya: Mustafa Oğuzhan Soybir
- Yozgat Sorgun: Hakan Şanal
- Yozgat Sorgun: Şakir Yıldırım
- Yozgat Sorgun: Hacıbekir Bölükbaşı
- Zonguldak Kilimli: Hasan İslam