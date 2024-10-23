Büyük depremin üzerinden 13 yıl geçti: “8 bin bina yıkılma tehlikesi altında”
Türkiye’nin deprem tehlikesi altındaki kentlerinden Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 13 yıl geçti. Büyük depremde 604 kişi yaşamını yitirdi. Depremin üzerinden geçen 13 yıla rağmen, kentte hala 8 bin binada yıkılma tehlikesi var. Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bu binaların 6 ve üstü depremlerde büyük risk taşıdığını söyledi.
Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 13 yıl geçti.
Merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda bina yıkıldı.
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