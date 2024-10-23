Büyük depremin üzerinden 13 yıl geçti: “8 bin bina yıkılma tehlikesi altında”

“YAPI STOKUNUN ORTAYA ÇIKARILMASI GEREKİYOR”

Prof. Dr. Selçuk, depremin üzerinden 13 yıl geçtiğini söyledi.

“Bu 13 yılda neler yaptık?” diye herkesin kendini sorgulaması gerektiğini belirten Selçuk, “Toplum olarak hep şunu yapıyoruz; deprem oluyor, 2-3 ay konuşuyoruz, ardından her şey unutuluyor. Van'da yaşanan depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen kentin yapı stokuyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Kentte yaklaşık 200 bin bina var. Bu binaların yapısı hakkında tam bir bilgimiz yok. Van için acil yapılması gerekenlerin başında yapı stokunun ortaya çıkarılması geliyor.” dedi.

Van’da 6 ve üzeri büyüklükteki bir depremin birçok yerde yıkıma neden olabileceğine dikkati çeken Selçuk, yapı stokunun bir an önce çıkarılıp buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.