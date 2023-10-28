“Büyük Filistin Mitingi” için hazırlıklar tamam | Atatürk Havalimanı’na girişler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek “Büyük Filistin Mitingi” için hazırlıklar tamamlandı. Miting için alana girişler başladı. Katılımcılar, Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek “Büyük Filistin Mitingi” için vatandaşlar Atatürk Havalimanı’na gelmeye başladı.Atatürk Havalimanı’nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.