“Büyük Filistin Mitingi” için hazırlıklar tamam | Atatürk Havalimanı’na girişler başladı

6 FARKLI NOKTADA LOJİSTİK ALAN KURULDU

Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet veriyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletiliyor.

Katılımcıların mescit, ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.