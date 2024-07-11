Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar!

Konya'da yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere "Piyon" opersayonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklanırken 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak internet sitelerinde yayınlayıp geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 1

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 2

Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından "Piyon" adını verdiği operasyon düzenlendi.

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 3

Biri Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı.

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 4

Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi.

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 5
Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 6

KADINLARIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Operasyon kapsamında Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadınının da ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi. 

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 7

Mağdur 24 kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 8

Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar! - 9
DAHA FAZLA GÖSTER