Büyük fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlardan katalog oluşturmuşlar!
Konya'da yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere "Piyon" opersayonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklanırken 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak internet sitelerinde yayınlayıp geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti.