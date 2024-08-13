Büyük göç başladı: İstanbul’dan geçip, Afrika’ya doğru yol alıyorlar

SULAK ALANLARIN AZALMASI BESLENME SORUNUNU OLUŞTURUYOR

Göç yollarında leyleklerin bazı sıkıntılarla karşılaştığını aktaran Can, şöyle devam etti:

“Leyleklerin en büyük sıkıntısı, besin ihtiyacı ve göç sırasında tünedikleri elektrik direklerinde elektrik akımına kapılarak ölmeleridir. Trafik kazaları yüzde 1 diye biliyorum. Gerek Türkiye'de gerek bütün dünyadaki ölümlerinin sebebi elektrik hatlarıdır. Çünkü tüneyecekleri eski bacalar, eski kuru ağaçlar kalmadı. O yüzden yüksek yerlerde tüneme ihtiyacı olan leylekler çok daha kolay olan elektrik direklerine tünüyorlar. O zaman da çarpılarak ölüyorlar.”

Leyleklerin, sulak alan kuşları olduğunu, 30-40 santimlik sularda beslendiğini ifade eden Can, “Temel besin maddeleri, bizim bildiğimiz tarlalarımızı kevgire çeviren fareler, hepimizin çok çekindiği yılanlar, sürüngenler, kertenkeleler, balıklar, onlarla beslenirler. Sulak alanlar daraldığı için ya da sulama için kullandığımızdan dolayı çok azaldı. Ülkemizde de tüm dünyada da bu böyle. Yeterince beslenemediklerini düşünüyorum. İnsanoğlu el atarsa bu sorun çok çabuk çözülür.” şeklinde konuştu.