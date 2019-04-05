'Büyük Göç'ten kareler (Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na)

1 İstanbul Yeşilköy'de yıllardır hizmet veren Atatürk Havalimanı, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi saat 03.00'da başladı. Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları’na (THY) ait malzeme ve araçlarla yola çıkan TIR'lar, İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. YENİ HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

2 Saat 03.00'te start alan taşınma, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak. Bu tarihi taşınma, toplam 45 saat sürecek.

3 THY'nin malzeme ve araçları, taşınma sürecinde 686 TIR seferi ile yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. TIR'lara 700 adet Türk Hava Yolları aracı da eşlik ediyor.

4 Taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklar da İstanbul Havalimanı'na inmeye başladı.

5 İlk etapta THY'nin 167 uçağı İstanbul Havalimanı'na boş inecek. Diğer uçakların da hava trafiği ve havalimanın müsaitliğine göre İstanbul Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor.

6 Dev taşınma sırasında 6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı, tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

7 Bu süreçte tüm uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirilecek. Sabiha Gökçen Havalimanı pisti 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek.

8 47.3 BİN TONLUK MALZEME Yaklaşık 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer olacak. Taşınacak 47.3 bin tonluk malzeme, 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte.

9 686 TIRLA TAŞINACAK Taşıma yapacak yaklaşık 686 TIR’ın 45 saatte katedeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplanırken, araçlar dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol katedecek.

10 BİN 800 GÖREVLİ Bu büyük operasyon sırasında bin 800'den fazla çalışan görev alacak.

11 DİKKAT! BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI Yaklaşık iki günlük taşınma sırasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Taşınma ile ilgili olarak vatandaşları uyaran THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Lütfen kıymetli İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspress yolunun alternatif yollarını kullanarak, trafikte zorluklar yaşamayın. Bu bölgede işleri olanları biraz daha erken hareket etmeye davet ediyorum" dedi. Hangi yollar, ne zaman kapanacak?

12 12 SAAT (5 Nisan 22.00'den 6 Nisan 10.00'a kadar) Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar.





13 14 SAAT (6 Nisan 10.00'dan aynı gün 23.59'a kadar) Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametindeki yollar.





14 9 SAAT (6 Nisan 01.00'den aynı gün 10.00'a kadar) İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt Havuzlu Kavşağa kadar olan yollar.

15 24 SAAT (5 Nisan 22.00'den 6 Nisan 22.00’ye kadar) O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimi.

16 Öte yandan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.

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18 İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Havaist ve İETT otobüsleri kentin birçok noktasında hizmet verecek.

19 HAVAİST OTOBÜSLERİ Yenikapı hattı-İstanbul Havalimanı Hattı (İST1): Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak (Ortalama 90 dakika). TÜYAP-İstanbul Havalimanı Hattı (İST2): TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek İstanbul Havalimanı'na gidecek (Ortalama 110 dakika).

20 Otogar-İstanbul Havalimanı Hattı (İST3): Otogar, Hasdal, Göktürk’ten İstanbul Havalimanı'na ulaşacak (Ortalama 90 dakika). Kozyatağı Metro-İstanbul Havalimanı Hattı (İST7): Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü'nden İstanbul Havalimanı'na varacak (Ortalama 100 dakika).

21 Taksim-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı Hattı (İST19): Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden İstanbul Havalimanı'na gidecek (Ortalama 100 dakika).





22 İETT OTOBÜSLERİ Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Hattı (H2): Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor.



Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı (H3): Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden İstanbul Havalimanı'na gidiyor.



Atatürk Havalimanı- İstanbul Havalimanı Hattı (H4): Bu hattaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket ediyor.

23 Yeni havalimanına gitmek isteyenler toplam 498 sefer yapacak 46 İETT otobüsünden 2 tam bilet (5.20 TL) kullanarak yararlanabilecek. İETT tarafından 6 Nisan’dan itibaren 15 gün boyunca Atatürk Havalimanı-İstanbul Havalimanı arasında ücretsiz ring seferler düzenlenecek. Ring seferleriyle özellikle havalimanına yanlış gelen yolcuların mağdur olmaması sağlanacak.

24 TAKSİYLE ULAŞIM İstanbul Havalimanı’na taksiyle gitmek isteyenler ise paralı yol ve köprü geçiş ücretleri hariç ortalama olarak aşağıdaki miktarı gözden çıkarması gerekecek. Taksim: 124 TL

Bakırköy: 140 TL

Sarıyer: 133 TL

Eminönü: 132 TL

Beylikdüzü: 151 TL

Şişli: 123 TL

Beylikdüzü: 151 TL

Silivri: 193 TL

Kadıköy: 157 TL

Sultanbeyli: 209 TL

Ataşehir: 168 TL

Beykoz: 144 TL

Tuzla: 282 TL

Üsküdar: 147 TL

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