Büyük kısmı kapatılan Cerrahpaşa Tıp havadan görüntülendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bölümü binalardaki deprem riski nedeniyle kapatılarak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınması kararlaştırılmıştı. Tüm ameliyatlar da durdurulmuştu.
Ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi drone ile havadan görüntülendi.
Hastanenin, 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksi ile yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının olduğu alan da görüntülendi. Hastanede sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi hizmet veriyor.
Kapatılan bölümlerde tahliye ve hasta sevkleri ise dün başlamıştı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan 3 bine yakın doktor adayı var. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar uzaktan, diğer sınıflar ise sağlam binalarında eğitime devam edecek.