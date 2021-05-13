Büyük Menderes kuruyunca çiftçiler yer altı sularına yöneldi

"2007 YILINDAKİ KURAKLIĞI YAŞIYORUZ"

Çiftçilerden Mustafa Aytekin, "2007'de yine böyle kuraklık oldu. Bu yıl da aynı kuraklığı yaşıyoruz. Kimse ne ekeceğini bilemiyor. Pamuk ektik ama sezonda 2 defa su verecekler. DSİ yine aynı parayı alacak çiftçilerden. Tarlamın 4 yerine sondaj kuyusu açtırdım sadece 1 yerden su çıktı.

300 dönüm arazim var bu su da yetmeyecek. Allah bizlerin yardımcısı olsun. 17 metreye kadar sondaj vuruldu su yok. Daha aşağı indiğimiz zaman su çıksa bile, arazide elektrik olmadığı için suyu çıkaramayız. 20 metreye kadar pancar motorlarla kendi imkanımızla suyu yüzeye çıkarabiliyoruz. Pamuk evlat gibi yetişiyor. İşimiz çok zor" dedi.