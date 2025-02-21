Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı!

BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

Nehrin suyunun simsiyah olduğuna dikkati çeken Sürücü, şu anda zeytinyağı mevsimi olduğunu hatırlatarak, "Fabrikalar özellikle yağmurlu günlerde atıklarını nehre veriyor. Büyük Menderes Nehri'ne yakın birçok yerleşim yerinde zeytinyağı fabrikası var. Bunların çok sıkı denetlenmesi lazım." dedi.

Kara atık sularını Menderes'e dökenler için, ilgili kurumların yaptırımları uygulaması gerektiğine dikkat çeken Sürücü, "Şu anda oksijen alamadığı için yavru balıklar suyun yüzeyine çıkmış durumda. İki gün önce binlerce küçük balık ölmüştü." dedi.