Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı!

Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha büründü. Uzmanlar, nehirdeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını belirtti. Nehirde oksijen alamadığı için yavru balıklar ise öldü.

Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı! - 1

Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü.

Nehirdeki kirlilik endişeye neden olmasının yanı sıra biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkiliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını söyledi.

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Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı! - 2

BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

Nehrin suyunun simsiyah olduğuna dikkati çeken Sürücü, şu anda zeytinyağı mevsimi olduğunu hatırlatarak, "Fabrikalar özellikle yağmurlu günlerde atıklarını nehre veriyor. Büyük Menderes Nehri'ne yakın birçok yerleşim yerinde zeytinyağı fabrikası var. Bunların çok sıkı denetlenmesi lazım." dedi.

Kara atık sularını Menderes'e dökenler için, ilgili kurumların yaptırımları uygulaması gerektiğine dikkat çeken Sürücü, "Şu anda oksijen alamadığı için yavru balıklar suyun yüzeyine çıkmış durumda. İki gün önce binlerce küçük balık ölmüştü." dedi.

Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı! - 3

"BÜYÜK ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR"

Son yıllarda Söke ve Aydın Organize Sanayi Bölgelerine büyük fabrikalar açıldığını, Denizli'de çok fazla tekstil fabrikası olduğunu, Uşak bölgesinden de dereler çaylar vasıtasıyla kirlilik yükü geldiğini vurgulayan Sürücü, bu fabrikaların atıklarının çoğunun arıtılmadan Büyük Menderes'e verildiğini kaydetti.

Sürücü, "Nehre kimyasallar, ağır metaller karışıyor. Bunun yanı sıra bir de katı atık kirliliği var. Burada büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Aynı zamanda hayvan ölüleri de gelmeye devam ediyor." diye konuşu.

Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı! - 4

"KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM"

Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin biyolojik çeşitliliği etkilediğini dile getiren Sürücü, "Bu suyla tarım yapılıyor. Yediğimiz sebzeler, meyveler, tarımsal ürünler bu suyla sulandığı için doğal olarak bütün insan sağlığını da olumsuz etkiliyor." dedi.

Nehrin bütün kirlilik yükünün Aydın bölgesine geldiğini sözlerine ekleyen Sürücü, "Aydın'daki diğer kirlilikle Büyük Menderes'e yüklenerek olumsuz durumlar meydana getiriyor. Yaz aylarında su seviyesi daha da düştüğü zaman balık ölümleri meydana geliyor. Yazın su seviyesi düşünce daha felaket olacak." diye konuştu.

Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı! - 5

"MENDERES NEHRİ YAZIN YÜRÜNECEK HALE GELECEK"

Kışın yeteri kadar yağmur yağmadığı için barajlarda istenen su seviyesinin düşük olduğunu aktaran Sürücü, "Zaten az olan su kanallarla tarlalara verileceği için bu yaz Menderes'in içinde yürünebilecek bir hale geleceğini düşüyoruz. Bu sene geçen seneden daha kötü olabilir. Su yaşam demektir. Ancak temiz su hayat verir. Buradaki ekosistemin sağlıklı olması temiz suya bağlıdır." dedi.

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