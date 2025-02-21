Büyük Menderes Nehri'nde korkutan görüntü: Simsiyah oldu, ölü balıklar yüzeye çıktı!
Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha büründü. Uzmanlar, nehirdeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını belirtti. Nehirde oksijen alamadığı için yavru balıklar ise öldü.
Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü.
Nehirdeki kirlilik endişeye neden olmasının yanı sıra biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkiliyor.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını söyledi.