Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık tehlikesi

NEHİR BÖLGEDEKİ DOĞAL YAŞAMIN DEVAMLILIĞINI SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Nehrin doğduğu bölgede önceki yıllarda gözlenen ürün verimliliği bu sene su azlığı nedeniyle olmazken bir çok yerdeki ekinler ise susuzluk nedeniyle erken sararak kurumaya başladı.

Ekinleri kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilerin umudu ise yağmurlarda. Bunun yanında kuruma tehlikesinin baş gösterdiği nehir için girişimde bulunulmasını isteyen çevre sakinleri nehrin kurtarılmasını istiyor. Nehrin sadece Dinar bölgesine değil geçtiği bir çok kent ve bölgesinde tarım arazileri için önemli olduğunu kaydeden çiftçiler nehir suyunun aynı zamanda bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlanması açısından önemine vurgu yaptılar.