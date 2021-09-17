Büyük Menderes'in eski yatağındaki balık ölümlerinin nedeni fazla tuz çıktı

Kuraklık nedeniyle azmağa su takviyesi de yapamadıklarını belirten Turgan, "Sadece büyükşehir belediyesinin Bıyıklı Mahallesi için açmış olduğu sondaj kuyusundan çok az miktarda su geliyor. Bu suyun da tuz oranı yüksek olduğu için balıklara zarar veriyor" diye konuştu.

Öte yandan çiftçilerin balık ölümlerini bildirdiği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün konuyla ilgili herhangi bir çalışması olmadığı belirtildi.