Büyük Menderes'in eski yatağındaki balık ölümlerinin nedeni fazla tuz çıktı

DHA 17.09.2021 - 17:27
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alınan kararla, haziran ve temmuz aylarında barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini iki kez suladı.
Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibarıyla barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi.
Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu.
Çiftçiler, ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarladaki kanallara su çekmeye başladı.
Turgan, "Balıkların ölüm nedeninin suyun çok tuzlu olması ve suyun çekilmesiyle oksijenin azalmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Nehir eski yatağındaki su, yer altındaki kaynaklardan çıkıyor. Bugün için sudaki tuz oranı litrede 3,6 gram. Buradaki yaşayan canlılar, tatlı su balığı. Su çok tuzlu olduğunda etkileniyorlar" dedi.
Kuraklık nedeniyle azmağa su takviyesi de yapamadıklarını belirten Turgan, "Sadece büyükşehir belediyesinin Bıyıklı Mahallesi için açmış olduğu sondaj kuyusundan çok az miktarda su geliyor. Bu suyun da tuz oranı yüksek olduğu için balıklara zarar veriyor" diye konuştu.
Öte yandan çiftçilerin balık ölümlerini bildirdiği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün konuyla ilgili herhangi bir çalışması olmadığı belirtildi.