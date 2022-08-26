Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir" dedi.