Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 26.08.2022 - 08:08
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla, milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.
Afyonkarahisar Şehir Stadyumu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı.
"Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un başladığı Şuhut'ta düzenlenen "Zafer Haftası Kutlamaları"na katıldı. Oktay, Büyük Taarruz Karargahı'nı ziyaret etti, ardından vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'daydı.
Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Daha sonra; Zafer Yolu Yürüyüşü'ne katıldı.
Çakırözü köyünde toplanan kalabalık, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'ye doğru harekete geçti.
Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları ve birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti.