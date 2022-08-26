Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tören düzenlendi. Etkinlikler, gece yapılan Zafer Yolu Yürüyüşü'yle devam etti. Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 26.08.2022 - 08:08

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 1

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla, milli mücadelenin sembol şehirleri arasında yer alan 'da tören düzenlendi.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 2

Afyonkarahisar Şehir Stadyumu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

"Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Taarruz'un başladığı Şuhut'ta düzenlenen "Zafer Haftası Kutlamaları"na katıldı. Oktay, Büyük Taarruz Karargahı'nı ziyaret etti, ardından vatandaşlara hitap etti.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 4

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Büyük Zafer'in en temel kaynağı, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, mukaddesatına, hürriyetine ve değerlerine olan aşkı, inancıdır. Cumhuriyeti Devleti işte böyle birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir" dedi.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 5

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'daydı.

Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Daha sonra; Zafer Yolu Yürüyüşü'ne katıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 6

Çakırözü köyünde toplanan kalabalık, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'ye doğru harekete geçti.

Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları ve birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 7
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 8
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 9
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 10
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 11
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 12
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 13
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı - 14

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