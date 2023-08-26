Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları başladı

"Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan, bağımsızlığımızın mührü Büyük Taarruz Zaferi'nin 101. yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal Harbinin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Milletimizin kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te olduğu gibi yine bir ağustos ayında Büyük Taarruz ile yeniden bir tarih yazmasının yıl dönümündeyiz. 952 yıl önce Sultan Alparslan, kazanılan zaferle Anadolu'nun ebedi yurdumuz olması için ilk adımı atmış, kapıyı aralamıştı. 1071'de Malazgirt'te, 1514'te Çaldıran'da ve 1526'da Mohaç'ta kazanılan zaferler hep ağustos ayında gerçekleşmiştir. Şanlı tarihimizde 'zaferler ayı' olarak bilinen bu ayda kazandığımız zaferlerden biri de bugün burada Şuhut’ta başladı. 101 yıl önce böyle bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Akşehir'den taşıdıkları karargahı burada bulunan Atatürk Evi olan Hacı Veli Konağı'na getirdiler."