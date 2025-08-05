Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor

"DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"
Yangının beş gün sonra kontrol altına alındığı Harmancık'ta yanan bölgelerde arama yapan HAYTAP ve HEPAD gönüllüleri, ormanın iç kesiminde ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu.
Vücudunda geniş yanık izleri tespit edilen kaplumbağa, hemen veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.
Kaplumbağanın kliniğe getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk, "Bu kaplumbağamız Harmancık yangınından, HEPAD ve HAYTAP ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kliniğimize ulaştırıldığında çok kötü durumdaydı. Özellikle ön kolları ve arka bacaklarının üst kabuk kısmında, derin yanık izleri vardı. Ön ayaklardaki deriler tamamen yanmıştı. Günlük pansumanlarını yapıyor, ilaç tedavisi uyguluyoruz." dedi.