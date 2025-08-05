Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor

Bursa'daki büyük orman yangınında vücudunda geniş yanık izleri tespit edilip veteriner kliniğinde tedaviye alınan kaplumbağa, yaşadığı travma nedeniyle kafasını kabuğundan çıkarmıyor.

Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor - 1

Bursa'daki büyük orman yangını yalnızca ağaçlara değil, hayvanlara da büyük zararlar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor - 2

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı.

Yangın, Kestel-Gürsu'da dört, Orhaneli-Harmancık'ta beş gün sonra kontrol altına alındı.

Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor - 3

YALNIZCA ORMANLAR YANMADI

Yangınlarda sadece ağaçlar değil, hayvanlar da zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına katılan ekipler ile vatandaşlar, bölgede hayvanları kurtarmak için de canla başla mücadele verildi.

Yangınların ilk anından itibaren sahada olan HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ve HEPAD (Her Eve Bir Pati Derneği) üyeleri, yanan alanlarda mahsur kalan yaban hayvanlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor - 4

"DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Yangının beş gün sonra kontrol altına alındığı Harmancık'ta yanan bölgelerde arama yapan HAYTAP ve HEPAD gönüllüleri, ormanın iç kesiminde ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu.

Vücudunda geniş yanık izleri tespit edilen kaplumbağa, hemen veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

Kaplumbağanın kliniğe getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk, "Bu kaplumbağamız Harmancık yangınından, HEPAD ve HAYTAP ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kliniğimize ulaştırıldığında çok kötü durumdaydı. Özellikle ön kolları ve arka bacaklarının üst kabuk kısmında, derin yanık izleri vardı. Ön ayaklardaki deriler tamamen yanmıştı. Günlük pansumanlarını yapıyor, ilaç tedavisi uyguluyoruz." dedi.

Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor - 5

"GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ÇOK TEDİRGİN"

Kaplumbağanı sadece fiziksel değil, yaşadığı travma nedeniyle psikolojik olarak da kötü durumda olduğunu belirten Ölmeztürk, şöyle devam etti:

"Kaplumbağanın üst kabuğunda da ciddi yanık izleri var. Geldiği günden beri çok tedirgin. Biz yanındayken başını kabuğundan hiç çıkarmıyor. Bu durum, yaşadığı travmanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."

Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor - 6

TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERDİ

Tedaviye olumlu yanıt veren kaplumbağanın, 10-15 günlük bakım sürecinin ardından doğal yaşamına geri döndürülmesi planlanırken, yangın bölgesinde zarar gören diğer hayvanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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