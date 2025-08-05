Büyük travma yaşadı, kaplumbağa o günden beri kabuğundan çıkmıyor

"GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ÇOK TEDİRGİN"

Kaplumbağanı sadece fiziksel değil, yaşadığı travma nedeniyle psikolojik olarak da kötü durumda olduğunu belirten Ölmeztürk, şöyle devam etti:

"Kaplumbağanın üst kabuğunda da ciddi yanık izleri var. Geldiği günden beri çok tedirgin. Biz yanındayken başını kabuğundan hiç çıkarmıyor. Bu durum, yaşadığı travmanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."