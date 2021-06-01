Büyük umutlarla başladığı futbolculuk kariyerinden uzak bir hayat sürüyor

"İNŞALLAH BUNDAN SONRA BEŞİKTAŞ BİR ÖRNEK OLUR DİĞER BÜYÜK TAKIMLARA"

Beşiktaş Kulübü'nün kadın futboluna verdiği destek hakkında da konuşan Ayfer Topluoğlu, "Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Beşiktaş'ın kadın futboluna girmesine sevindim. Futboldan ne kadar uzak kalsam da vaktim oldukça takip etmeye çalışıyorum. Hala şunun üzüntüsünü yaşıyorum; yıllardan beri 4 büyükler diye adlandırdığımız Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor neden hala kadın futbolunda ciddi anlamda yatırım yapmıyor. Alttan hem kendilerine hem de Türk milli takımına yeni futbolcular yetiştirmiyorlar, takım kurmuyorlar hala anlamıyorum. İnşallah bundan sonra Beşiktaş bir örnek olur diğer büyük takımlara. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle maddi ve manevi desteğini gösterirse kadın futboluna inanıyorum ki Türk kadınının başaramayacağı bir şey olmaz. Benim zamanında Dinarsuspor'da Bilgin Defterli vardı. Çok başarılıydı küçüklüğünü hatırlıyorum. O zaman da belliydi başarılı bir olacağı. Almanya'da futbol oynadı, milli takım kaptanlığı yaptı. Türk milleti olarak istediğimiz zaman yapamayacağımız şeyler yok ama bu tek taraflı da olmuyor. Sadece sporcunun bireysel başarısı ve yeteneği ile olmuyor, sonuçta futbol bir takım oyunu. Ailelerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Spor Bakanlığı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devlet büyüklerinin her alanda kadın futbolculara destek olması gerekir ki biz çıtamızı yükseltelim hem ülkemizde hem de dünyada ses getirelim. Tek taraflı hiçbir şey olmuyor bir noktadan sonra tıkılıp kalıyorsunuz. Umarım 4 büyükler olmak üzere tüm yetkililer tüm yetkili kurumlar kadın futbolunda bundan sonraki gerekli desteği maddi manevi ilgi alakayı gösterirler. Türk kadını evde oturur çocuk bakar zihniyetinden çıkar. Türk kadını doktor, hakim, savcı, polis her şey olabilir, yeter ki inansınlar bizlere güvensinler" şeklinde konuştu.