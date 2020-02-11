Büyükada Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Fransız Alexander Vallaury tarafından 1898'de ihtişamlı bir otel olarak inşa edilen "Prinkipo Palas" oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı.
Büyükada Rum Yetimhanesi, adanın yüksek bir yerinde yer alırken, özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları binadaki tahribatı artıyor. Yetimhanenin çatı kısmında çökmeler meydana gelirken, yere çatıdan parçaların düştüğü görülüyor. Artık yok olmanın eşiğine gelen ve yıllardır çökme tehlikesi yaşayan yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştuğu fark ediliyor.
Binanın mülkiyetiyle ilgili tartışmalar uzun yıllar devam etti. 2010'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapının Rum Ordodoks Patrikhanesi'ne devredilmesine karar verdi. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası 2018 yılında Avrupa'nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirlerken Büyükada Rum Yetimhanesi'ni de unutmadı. Tarihi yapı bu listeye alındı. O dönemde restorasyon umudu doğdu ancak yine harekete geçilmedi.
60 yıldır Büyükada'da yaşayan Gülizar Karataş, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restore edilmesini istiyor. Adaya geldiği dönemde yetimhanede öğrenci olmadığını belirten Karataş, "O zaman kimse gidip okumuyor. Talebe yoktu. Yapsalar iyi olur" şeklinde konuştu.