Büyükada Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

AVRUPA'NIN TEHLİKE ALTINDAKİ 7 KÜLTÜREL MİRASI ARASINDA

Binanın mülkiyetiyle ilgili tartışmalar uzun yıllar devam etti. 2010'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapının Rum Ordodoks Patrikhanesi'ne devredilmesine karar verdi. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası 2018 yılında Avrupa'nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirlerken Büyükada Rum Yetimhanesi'ni de unutmadı. Tarihi yapı bu listeye alındı. O dönemde restorasyon umudu doğdu ancak yine harekete geçilmedi.