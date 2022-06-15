Büyükada'da çaldıkları tarihi üzüm teknesini bahçeye bıraktılar

"ÖNEMSENDİĞİNİ ANLAYINCA GERİ GETİRDİLER"

Üzüm teknesinin kaybolduğunu ilk fark eden Yüksek Mimar Korhan Gümüş ise "Geçtiğimiz pazar buraya misafirlerimle geldim. Misafirlerime, 'Size çok güzel bir şey göstereceğim. Burada bir üzüm teknesi var' dedim. Geldim ve herkese, 'Bakın üzüm teknesi burada duruyor' dedim. Bir baktım yok, gitmiş.

Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığını belirten Gümüş, "Viranbağ'a adını veren üzüm teknesinin kaybolduğunu duyurdum. Sonra Nizam Mahallesi'nde bir bahçeye taşındığını söylediler. Götüren kişinin üzüm teknesi olduğunu bilmediğini tahmin ediyorum. Çünkü önemsendiğini duyunca buraya geri getirmeyi düşünmüş. Bir hata yaptığını anlamış" dedi.