Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı
İstanbul Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların deneme seferleri başladı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek elektrikli araçların birkaç gün içinde yolcu taşımaya başlayacağı öğrenilirken, araçlar şu an Büyükada'daki otoparkta bekletiliyor.
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DHA 28.07.2020 - 16:42| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 17:51
Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergaha ise şeritler çizilerek dubalar yerleştirildi.
Ayrıca yol boyunca şeritler içindeki yolu elektrikli araç ve bisikletlilerin kullanabileceğini belirten tabelalar konuldu.
ÜCRET TARİFESİ
Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.
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