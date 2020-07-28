Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı

İstanbul Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların deneme seferleri başladı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek elektrikli araçların birkaç gün içinde yolcu taşımaya başlayacağı öğrenilirken, araçlar şu an Büyükada'daki otoparkta bekletiliyor.

DHA 28.07.2020 - 16:42 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 17:51

Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 1
Elektrikli araçların yolcu taşıyacağı güzergaha ise şeritler çizilerek dubalar yerleştirildi.
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 2
Ayrıca yol boyunca şeritler içindeki yolu elektrikli araç ve bisikletlilerin kullanabileceğini belirten tabelalar konuldu.
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 3

ÜCRET TARİFESİ

Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 4

İŞTE ADALAR'DA HİZMET VERECEK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 5
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 6
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 7
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 8
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 9
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 10
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 11
Büyükada'da elektrikli araçların test sürüşü yapıldı - 12

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER