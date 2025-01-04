Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet alev alev yandı

Malatya'da seyir halinde iken alev alan büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, yanarak küle döndü.

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet alev alev yandı - 1

Olay, 13.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Şahnahan mevkiinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet alev alev yandı - 2

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, motor kısmında aniden alev aldı.

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet alev alev yandı - 3

Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken, araçta bulunan hayvanlar yangından etkilenmeden kurtarıldı.

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet alev alev yandı - 4

Yaralananın olmadığı olayda yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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