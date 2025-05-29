Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı heyecanı başladı ve kurbanlık fiyatı araştırmaları da beraberinde geldi. Büyükşehir ve diğer illerde büyükbaş-küçükbaş kurban fiyatlarının 2025 yılı tablosu alıcıların gündeminde. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2025 kurban fiyatı ne kadar?
2025 kurbanlık fiyatları ile aynı zamanda kilogram cinsinden fiyatlar da bayram öncesinde vatandaşın gündeminde. Kurban pazarlarının kurulmasıyla satışlar da başladı. Büyükbaşta fiyatlar 80 bin TL'den başlarken, küçükbaş için 13 bin TL başlangıç fiyatı olacak. Bu yıl beklentiler, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık satışı yönünde. İşte, güncel kurbanlık fiyatları...