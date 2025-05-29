Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar?

Kurban Bayramı heyecanı başladı ve kurbanlık fiyatı araştırmaları da beraberinde geldi. Büyükşehir ve diğer illerde büyükbaş-küçükbaş kurban fiyatlarının 2025 yılı tablosu alıcıların gündeminde. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2025 kurban fiyatı ne kadar?

Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar? - 1

2025 kurbanlık fiyatları ile aynı zamanda kilogram cinsinden fiyatlar da bayram öncesinde vatandaşın gündeminde. Kurban pazarlarının kurulmasıyla satışlar da başladı. Büyükbaşta fiyatlar 80 bin TL'den başlarken, küçükbaş için 13 bin TL başlangıç fiyatı olacak. Bu yıl beklentiler, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık satışı yönünde. İşte, güncel kurbanlık fiyatları...

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Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar? - 2

BÜYÜKBAŞ - KÜÇÜKBAŞ KURBALIK FİYATLARI 2025

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl toplamda 3 milyon 350 bin kurban kesimi olmasını beklediklediklerini belirterek ortalama kurban fiyatlarını duyurdu.

İllere göre farklılık gösterse de Ziraat odalarına göre fiyatlar ortalama: Büyükbaşta 80 bin lira ila 350 bin lira, küçükbaşta 13 bin lira ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar? - 3

Kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 250 lira ila 380 lira, küçükbaş hayvanlarda 230 lira ila 380 lira arasında olması bekleniyor.

Ülke ortalaması dikkate alındığında; büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatın 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatları ise 307 lira 52 kuruştur.

Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar? - 4

HİSSELİ KURBALIK FİYATLARI

İstanbul'da hisse fiyatı 30 bin lira ila 45 bin lira,
Ankara'da 25 bin lira ila 40 bin lira,
İzmir'de 23 bin lira ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adedi yaklaşık olarak 30 TL'ye satılacak.

Büyükbaş - küçükbaş kurban fiyatları 2025: Kurbanlık kilogram ve hisseli fiyatı ne kadar? - 5

KURBANLIK KG FİYATLARI

Et ve Süt Kurumu KG cinsinden fiyat listesine göre:

I. kalite Tosun - Randımana göre 275 ila 280 TL arasında değişiyor.

II. kalite Düve-Erkek Manda - II. kalite Tosun - Randıman 52 ve üzeri 270 TL

III. kalite İnek-Dişi Manda-Düve-Tosun Randımana göre fiyatı 250 ila 260 TL arasında değişiyor.

Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,

Canlı toklu kilo fiyatı 280-290 TL,

Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,

Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,

Canlı çepiç kilo fiyatı 160-180 TL,

Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL olarak belirlendi.

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