Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yazışmalar ortaya çıktı. "Adam para dağıtmış herkese"

İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen ve eşi ve kendisi hakkında kırmızı bülten çıkarılan Erdal Timurtaş Interpol tarafından yurt dışında aranıyor.

Soruşturma devam ederken NTV, Timurtaş'ın adliye binasından altınları çıkardığı ana ilişkin görüntülere ulaşmıştı. Görüntülerde, zanlının altınları siyah çöp poşetlerine koyduğu ve market arabasıyla binadan çıktığı görülmüştü.