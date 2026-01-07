Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yazışmalar ortaya çıktı. "Adam para dağıtmış herkese"
07.01.2026 16:25
İHA
Büyükçekmece’deki adli emanet soygununda yazışmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, altın soygununun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınlarının soygundan gelen para ile oto galeri kurmak istedikleri görüldü.
Büyükçekmece’deki adli emanet soygununa ilişkin soruşturma sürerken yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin WhatsApp üzerinden çalınan zimmetlerle alakalı konuştukları ortaya çıktı.
Konuşmalarda bir şüphelinin, soygundan gelmesi planlanan para ile oto galeri kurmayı istedikleri, araç alım satışı yapacaklarına dair planlar yaptıkları görüldü.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen ve eşi ve kendisi hakkında kırmızı bülten çıkarılan Erdal Timurtaş Interpol tarafından yurt dışında aranıyor.
Soruşturma devam ederken NTV, Timurtaş'ın adliye binasından altınları çıkardığı ana ilişkin görüntülere ulaşmıştı. Görüntülerde, zanlının altınları siyah çöp poşetlerine koyduğu ve market arabasıyla binadan çıktığı görülmüştü.
NE OLMUŞTU?
Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Timurtaş ve eşinin İngiltere'ye kaçarken pasaport kontrolündeki görüntüleri de soruşturma dosyasına girmişti.