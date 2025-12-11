Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygundan sonra kaçış anı
11.12.2025 11:36
DHA
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundaki kasalardan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş ve eşinin havalimanına kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
Altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.
Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.
Timurtaş ve eşinin İngiltere'ye kaçarkenki pasaport kontrolündeki görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.
İŞTE O ANLAR
TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Operasyon kapsamında daha önce şüpheli Timurtaş'ın eşinin annesi, babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Dün Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altını çalıp kayıplara karışmıştı.
Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde adliyeden çalınan bazı altınların fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.